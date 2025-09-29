快訊

中共中央政治局開會決定，四中全會10月20日召開

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共中央委員會總書記習近平。（ 新華社）

中共中央政治局今天（9月29日）召開會議，會議聽取「十五五計畫建議」，會議還決定，中國共產黨第二十屆四中會於10月20日至23日在北京召開。

新華社報導，政治局會議由習近平主持。中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆四中全會審議。

會議指出，這次徵求意見充分發揚民主、集思廣益，各地區各部門各方面對建議稿給予充分肯定，認為建議稿準確把握「十五五」時期黨和國家事業發展所處歷史方位。

會議強調，「十五五」時期經濟社會發展必須堅持黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫穿經濟社會發展各方面全過程。

稍早港媒星島日報報導，四中全會將懲處兩名上將，可能處理一些高層人事問題。包括去年11月落馬、已被免去中央軍委委員的原軍委政治工作部主任苗華上將，以及原武警司令員王春寧上將等。

中共 北京

