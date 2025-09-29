陸空警600預警機上福建艦 提供航母更長預警時間、提高攔截效率

中共解放軍航母福建艦已完成殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機的彈射與著陸訓練。其中的空警-600是解放軍首型艦載固定翼預警機，它將執行預警探測、指揮引導、目標指示和作戰協同等任務，被譽為「海空司令部」，能為航母戰鬥群提供更長的預警時間，大大提高攔截效率。

央視新聞報導，空警-600體積比空警-500A小，因為它要在航母甲板上完成起飛降落，長度和寬度都做出了調整。雖然體積小，但是它的作用發揮和空警-500A預警機是一樣的，可以讓殲擊機在海上看得更遠，綜合發揮海上作戰體系的態勢感知能力，所以它也被稱為「海上移動的空中指揮所」。

2025年九三閱兵預警指揮機梯隊李淵介紹，作為一款艦載預警機，最大的特點就是機翼可以折疊起來，在航母上，就可以停更多的艦載預警機，在起飛和作戰方面更有利於效能的發揮。艦載預警機功能十分先進，它和艦載戰鬥機一樣，空警-600艦載預警機也是安裝了尾鉤的，尾鉤讓飛機在航母上安全穩定著艦。

軍事專家張軍社表示，空警-600固定翼預警機，是航母編隊的“千里眼”和“空中大腦”，極大提高了航母編隊遠端探測預警和指揮引導能力，從而大幅度提升海軍航母編隊遠海攻防作戰能力。它比直升機和驅逐艦上的雷達發現來襲目標的距離更遠，尤其對於超低空掠海飛行的導彈，能在更遠距離上發現，克服了地球曲率的影響。

空警-600還保留著螺旋槳的設計是因為螺旋槳飛機適應性強，低速性能比噴氣式飛機要強。螺旋槳飛機在低空低速飛行時，表現是比較出色的，這使得它們非常適合預警機進行空中偵察、預警、巡邏等任務。螺旋槳飛機的維護成本，也要比噴氣式飛機低。