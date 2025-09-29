李強聯大講話 紐約時報：維護北京國際形象

快訊

中央社／ 台北29日電
國務院總理李強在聯合國總部出席第80屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。 新華社
紐約時報報導，中國國務院總理李強聯合國大會上發表的講話，大力維護北京的國際形象，並將其與美國政府川普的政策進行了對比。

美媒紐約時報26日的文章「李強在聯大講話，將中國塑造為和平與安全的維護者」表示，李強將中國描繪成一座堡壘，捍衛了作為聯合國創立根基的價值觀，同時還是一股推動全球合作和多邊主義的力量。

報導認為，李強的言論以及中國上週在聯合國的其他行動，包括首次公開就減少溫室氣體排放做出具體的承諾，延續了北京試圖在川普領導下的美國退卻之際，將中國塑造為全球機構領導者的努力。

報導表示，中國試圖利用美國不受歡迎的貿易政策，以及美國支持以色列的立場，在華盛頓與世界之間製造隔閡。

報導分析，北京高度重視聯合國，是因為中國是安理會5個常任理事國之一，擁有重大影響力。北京經常利用這種影響力爭取發展中國家的支持，使其在聯合國大會上的投票符合中國利益。

李強在此行中會見了聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），並呼籲發展中國家「共同反對霸凌和霸權」。李強在會議期間還會見了美國蓋茲基金會主席比爾．蓋茲（Bill Gates），盼他能推動中美交流合作不斷深化。

李強也在此行中表示，中國將不再以開發中國家的身分在世界貿易組織享受貿易優惠。報導引述分析人士稱，這一決定的目的是在川普政府透過加徵關稅破壞全球貿易體系的背景下，將中國塑造為公平貿易的捍衛者。

在全球政治方面，李強將中國塑造為「和平與合作」的力量，並提到北京對烏克蘭和俄羅斯之間，以及以色列和巴勒斯坦之間和平談判的支持。

李強 聯合國 北京 紐約時報

