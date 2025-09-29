快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

港媒：中共四中全會十月下旬召開 將懲處兩上將

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共二十屆四中全會將於十月下旬舉行。圖為三中全會時，中共中央七常委進場的畫面。（新華社）
中共二十屆四中全會將於十月下旬舉行。圖為三中全會時，中共中央七常委進場的畫面。（新華社）

港媒星島日報署名文章，九月的政治局會議相信將於今天或明天召開，決定四中全會的具體召開時間。回溯近兩屆四中全會召開節奏，十八屆四中全會於2014年10月20日至23日召開，十九屆四中全會於2019年10月28日至31日召開。相信二十屆四中全會也將於10月中下旬召開，為期4天。

按照官方的說法，十五五是「中國邁向2035年基本實現社會主義現代化的關鍵五年規劃期」，將「推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長」。外界猜測，《十五五規劃建議》將聚焦科技創新、綠色轉型、安全體系構建、區域協調和民生福祉提升， 「突破關鍵核心技術」 置於首位。

四中全會除了研究《十五五規劃建議》，也可能處理一些高層人事問題。去年11月落馬、已被免去中央軍委委員的原軍委政治工作部主任苗華上將，其罪狀可能在日內公布。也就是說，政治局會議將通過中央軍委《關於苗華問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予其開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。四中全會將確認政治局作出的開除苗華黨籍的處分。

除此之外，已被罷免全國人大代表的原武警司令員王春寧上將、原軍委後勤保障部部長張林中將，也是二十屆中央委員，兩人開除黨籍的處分預料也將在四中全會確認。至於身兼政治局委員的中央軍委副主席何衛東，雖然已經「失蹤」半年，但還沒有任何公開的處理，四中全會相信不會涉及其問題。

外界預計原武警司令員王春寧上將被開除黨籍的處分，將在中共二十屆四中全會確認。（新華社）
外界預計原武警司令員王春寧上將被開除黨籍的處分，將在中共二十屆四中全會確認。（新華社）

全國人大

延伸閱讀

解放軍中將：不希望九三閱兵武器用於攻台 非要用「常規武器就夠」

港媒：中共中央外辦副主任郭業洲 料升正部級

九三閱兵哪些外國領導人出席？陸外交部僅回「20字」 港媒幫點名了

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

相關新聞

港媒：中共四中全會十月下旬召開 將懲處兩上將

港媒星島日報署名文章，九月的政治局會議相信將於今天或明天召開，決定四中全會的具體召開時間。回溯近兩屆四中全會召開節奏，十...

三型艦載機海試成功 陸官媒：福建艦航母彈射桿僅約人手臂粗

中共解放軍海軍9月22日宣布，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練，...

美媒：習近平鎖定川普 要求表態反台獨

華爾街日報廿七日獨家報導，中國大陸國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望與北京達成貿易協議的時機，要求華府改變政策，正式...

南韓允陸團客免簽證停留15天 29日起試行9個月

據韓聯社報導，南韓今日（29日）起向中國大陸團體遊客試行免簽證入境政策，至明年6月30日。免簽政策試行期間，中國大陸3人...

中俄合作 開採北極天然氣

據大陸外交部網站，中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥26日在北京與俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第...

傳習要川普反台獨 國安人士：台灣仍是美戰略核心利益

華爾街日報報導，大陸國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望與北京達成貿易協議的時機，要求華府改變政策，表態「反對台灣獨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。