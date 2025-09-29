南韓允陸團客免簽證停留15天 29日起試行9個月

據韓聯社報導，南韓今（29）日起向中國大陸團體遊客試行免簽證入境政策，至明年6月30日。免簽政策試行期間，中國大陸3人以上團體遊客可免簽入韓並停留15天。濟州地區與此前相同，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。

南韓政府為促進外國人訪韓旅遊推出對華免簽入境政策，預計截至政策到期的明年6月30日，訪韓中國遊客有望達到100萬人次。當地業界認為，免簽政策試行初期，訪韓的中國大陸遊客不會顯著增加，但預計到年底，政策效果顯現，遊客數量有望大增。

韓聯社稍早報導，韓聯社報導，該項政策由國務總理金玟錫主持會議後敲定。根據總理室說法，此舉為對應中國自2024年11月起對南韓公民開放免簽入境的互惠措施。南韓政府也於近期完成跨部會協調，推動該項短期免簽政策正式上路。

南韓政府表示，目前訪韓觀光市場正在迅速回暖，預期免簽政策將進一步吸引中國大陸旅客來韓，對促進內需與地區經濟發展產生實質效果。

除免簽措施外，南韓政府亦計畫放寬參與國際會議的外國人享有「快速通關（Fast Track）」待遇的門檻，將現行活動規模標準從500人以上，下調至300人以上，以提高外國賓客入境便利性。

此外，在醫療觀光領域方面，南韓政府將於優秀接待機構的評選標準中新增「外國患者接待實績」項目，提供更多獎勵與支援，藉此強化南韓在國際醫療觀光市場的競爭力。