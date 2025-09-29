陸官媒再透露 福建艦航母彈射桿僅約人的手臂粗

中共解放軍海軍9月22日宣布，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練，消息震撼全球。官媒昨天再透露三機的彈射細節，指彈射桿結構不是特別大，跟人的胳膊（手臂）差不多粗。

央視國防軍事頻道《礪劍》欄目9月28日報導，殲-15T重型艦載戰鬥機可以實現滿油滿彈升空，可依託其大載彈量和大航程，對敵人實施飽和式攻擊，擁有很強的對海對陸打擊能力。

殲-15T的“T”是中文拼音tan（彈）的首字母。彈射桿是殲-15T飛機為彈射起飛專門量身製造的。它能直接鉤住航母甲板上的電磁彈射器，瞬間就能把幾十噸重的殲-15T從靜止的狀態加速到幾百公里每小時，拽著戰機衝離甲板。

瀋陽飛機設計研究所高級工程師趙志剛介紹，彈射桿結構不是特別大，跟人的胳膊差不多粗。

航母上，這根彈射桿將會與彈射器連接。在它的後面還有一個接頭，將會與航母上的牽制桿連接，起到暫時固定作用。整個彈射起飛的過程就跟拉彈弓的過程非常類似。

採用彈射式起飛的航空母艦，會在甲板上安裝多個彈射器，彈射器一般由動力系統、往復車和導向滑軌等組成。導向滑軌上的往復車可以牢牢抓住艦載機的前起落架，利用動力系統驅動往復車，拉著艦載機高速前行，最終像拉彈弓一樣把艦載機彈出去。

無論彈射起飛還是著艦，殲-15T都會承受巨大的衝擊力和載荷，就像幾十噸重的物件從好幾百米高空猛砸地面。為了扛住這份壓力，殲-15T的前起落架和傳統滑躍型殲-15比起來，明顯要更粗壯結實。這不只是簡單加粗，相當於對前起落架做了一次“重新設計”。

趙志剛說，殲-15T的機頭要比殲-15更低，核心目的是彈射桿在跟航母上彈射裝置對接的時候，它能保證每次都是一個相對固定的位置，對接效率會更高，飛機出動效率也會更高，是提升作戰能力的重要保障。

鉤頭設計主要原因有兩個方面，鉤上索時能穩穩鉤住，飛機停下來時也能夠自動脫落。

除了殲-15T，殲-15DH、殲-15DT也是在殲-15基礎款上的改進型，更強調進攻的屬性。