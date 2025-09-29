中國北韓外長北京會談 同聲反對霸權單邊主義

新華社報導，中國外長王毅與北韓外長崔善姬今天在北京舉行會談。王毅說，中國願與北韓在國際和地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益；崔善姬則說，北韓願與中國密切多邊協作，共同抵制單邊主義和強權政治。

根據報導，兩人在會談時，並就中國與北韓共同關心的問題深入交換意見。

王毅說，兩國傳統友誼是雙方共同的寶貴財富。「維護好、鞏固好、發展好」中國與北韓關係，始終是中國黨和政府「堅定不移的戰略方針」。9月初，中共總書記習近平與朝鮮勞動黨總書記金正恩舉行歷史性會晤並達成共識，為兩國關係發展「指明了方向，規劃了藍圖」。

王毅又說，中國與北韓同為共產黨領導的社會主義國家，有著「共同理想信念和奮鬥目標」，雙方可加強治國理政經驗交流，助力各自社會主義事業發展。

他並宣稱，當前國際形勢變亂交織，強權霸凌行徑危害深重。中方讚賞北韓方面堅定支持中方核心利益和重大關切，支持習近平提出的「構建人類命運共同體」理念和「全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議」。中方願與北韓方面在國際和地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益和「國際公平正義」。

根據報導，崔善姬說，北韓與中國兩黨、兩國最高領導人舉行的會晤，為雙方深化「以社會主義為核心」的兩國關係，提供了戰略引領和強勁動力。

崔善姬並提到，金正恩曾指出，無論世界如何變化，北韓與中國人民之間的友好感情不會改變。不斷深化和發展兩國關係是北韓方面的堅定立場，北韓方面願與中方一同落實好兩黨、兩國最高領導人共識，「加強戰略溝通，增進友好往來，深化務實合作」，推動兩國關係向新的更高水平發展。

她還說，北韓方面積極支持習近平倡導的「人類命運共同體」理念和一系列全球倡議，特別是最新提出的「全球治理倡議」，並願與中方密切多邊協作，共同抵制單邊主義和強權政治，推動建立「更加公平公正的世界格局」。