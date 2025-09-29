陸連任ICAO一類理事國 我參與更受限

三年一度的國際民航組織（ＩＣＡＯ）第四十二屆大會正在加拿大蒙特婁舉行，中國大陸在廿七日會議的選舉中連任一類理事國，這是大陸自二○○四年當選以來，連續八屆當選一類理事國，意味著大陸在ＩＣＡＯ的地位與影響力愈發穩固。而台灣本次仍未受邀參與大會，未來欲加入ＩＣＡＯ的空間恐更加受限。

大陸民航局昨日表示，共一八四個國家參加了本次投票選舉，共十國當選一類理事國，包含中國大陸、澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國。

ＩＣＡＯ理事會共有卅六個成員並分作三類，由各成員國投票選舉產生，任期三年。其中，一類理事國由在航空運輸方面占主要地位的國家組成。

大陸民航局表示，大陸運輸規模連續廿年位居全球前二，連續多年對全球航空運輸增長的貢獻率超過百分之廿。截至二○二四年底，大陸運輸飛機總數達四三九四架、運輸機場達二六三個、註冊無人機總數達二一七點七萬架。航班正常率連續七年保持在百分之八十以上。

ＩＣＡＯ理事成員國為「芝加哥公約」各附件中國際標準和建議措施（SARPs）的修訂或通過提供持續的指導，直接影響全球飛行規則、航空器國際和登記標誌、航行情報服務等標準制定，還可要求就民航事項進行仲裁，或發表反映外交共識的聲明或譴責等。

大陸自一九七四年加入以來，曾連續十次當選二類理事國，並於二○○四年首次競選成為一類理事國，連任至今。我國在一九七一年退出聯合國後即被排除在ＩＣＡＯ體系外，僅在二○一三年曾以「特邀貴賓」身分出席第卅八屆大會。

近期美方重申支持台灣參與ＩＣＡＯ的立場，大陸國台辦上周則稱，「台灣地區」參與國際組織必須按照「一個中國原則」處理。