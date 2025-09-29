北韓外長會王毅 同喊反霸權 暗批美國

大陸外交部長王毅昨在北京與北韓外長崔善姬舉行會談。王毅表示，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中方堅定不移的戰略方針，願同北韓在國際和地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義。崔善姬說，不斷深化和發展朝中關係是北韓的堅定立場，願同中方密切多邊協作，共同抵制單邊主義和強權政治。

王毅和崔善姬同喊反對霸權，似有未點名、暗批美國的意味。

崔善姬廿七至卅日訪問大陸，這是她二○二二年六月就任外長以來首次單獨訪陸，也是首次單獨會晤大陸外長。她月初才陪同北韓領導人金正恩出席北京九三閱兵，此行是否為大陸國家主席習近平下個月赴平壤出席閱兵式鋪路，備受矚目。另據韓聯社報導，崔善姬此行還可能拜會習近平。

據大陸外交部昨晚發布，王毅在會談中指出，要貫徹落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，密切交往合作。雙方可加強治國理政經驗交流。王毅稱，當前國際情勢變亂交織，強權霸凌行徑危害深重。中方讚賞朝方堅定支持中方核心利益和重大關切。

崔善姬形容月初舉行的「習金會」是歷史性會晤，為雙方深化以社會主義為核心的朝中關係提供了戰略引領和強勁動力。朝方願同中方一道，落實好兩黨兩國最高領導人的共識，加強戰略溝通，增進友好往來，深化務實合作，推動朝中關係向新的更高水準發展。

大陸外交部表示，雙方也就「共同關心的問題」深入交換意見，但未具體說明內容。

韓聯社指，預計兩人可能就朝鮮半島和地區局勢的應對方案進行協調。

中朝關係曾因朝俄關係升溫而一度疏遠，但似乎在金正恩訪問北京出席九三閱兵式後獲得修復。崔善姬此訪可被視為雙方關係全面回暖的延續。

由於北韓傳出正籌備定於十月十日舉行的朝鮮勞動黨建黨八十周年紀念閱兵式，韓聯社指，中朝雙方可能就以此為契機，推進中方高級別人士訪問北韓。「雖然可能性不大，但也不能完全排除」習近平屆時訪問北韓的可能性。