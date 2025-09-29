傳習要川普反台獨 王滬寧：堅持九二共識 反外部干涉

大陸全國政協主席王滬寧昨在北京人民大會堂出席大陸國慶招待會時稱，將堅持一個中國原則和「九二共識」，促進兩岸各領域交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

央視報導，王滬寧昨出席前述招待會並致詞稱，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持大團結大聯合，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，匯聚起以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的力量。

王滬寧指，大陸將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持港澳更好融入發展大局。將堅決貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，促進兩岸各領域交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

另外，大陸「二○二五年台胞社團論壇座談會」廿六日在北京舉行，大陸全國台聯會長鄭建閩致詞稱，抗日戰爭是近代以來中國反抗外敵入侵的第一次完全勝利，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女同心同德、前赴後繼所取得的勝利。他強調，台灣光復是抗日戰爭的勝利成果，也是二戰戰後國際秩序的重要組成部分。盼台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，共創民族復興的美好未來。

據大陸全國台聯發布，北加州中國和平統一促進會理事長鄒志強、台灣大高雄里長交流協會總幹事黃愈豐、愛爾蘭中國台灣協會會長呂胤芳等人在會上發言。