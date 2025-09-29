傳習要川普反台獨 國安人士：台灣仍是美戰略核心利益

華爾街日報報導，大陸國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望與北京達成貿易協議的時機，要求華府改變政策，表態「反對台灣獨立」以孤立台灣。國安人士指，比起美國，北京更像是把台灣當籌碼，而台灣的戰略與供應鏈地位和台灣安全等，都仍是美國的戰略核心利益。

這不是北京首次希望華府將對台政策由不支持台獨進一步推動到反對台獨，華府也曾公開駁斥中國大陸扭曲美國的「一個中國政策」為「一個中國原則」，重申美國致力信守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策。

國安人士指，中方不會停止這些做法，只要有機會一定會設法加壓。美軍在台灣周邊的部署和演習，都很清楚反映，華府並不是把台灣當籌碼，而且台灣作為美國的戰略利益，並未改變。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，川習通話時沒提台灣問題，中國大陸國防部長董軍在香山論壇重申台灣立場，美國聯邦眾議員訪中時也提到台灣；倘若川習計畫十月在ＡＰＥＣ會面，就台灣問題如何表述出「雙方可以接受的文字立場」，時間相對緊迫。

黃介正指，川普不是普通人，不能排除任何可能性。講他客戶想聽的話，然後可談成一筆交易，川普會覺得講一講也無傷；在實際作為上，美方不會改變對台的軍事安全合作，依然對台軍售。他說，不能排除可能性，但動盪不會太大，在台灣立場來看，還是希望美國遵守台灣關係法與六項保證。

成大政治系教授王宏仁說，美方的確在尋求美中關係的談判過程中會有一些動態，但台灣不應隨之起舞；他理解的是，即便川普做出任何承諾，即便是針對台灣，北京都不會輕易相信；也要注意川普現在對台灣的理解是否和第一任期不同，四年前的川普認為台灣是筆尖，現在台灣的價值有變，他又會願意拿什麼跟中國交換？