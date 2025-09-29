聽新聞
美媒：習鎖定川普 要求表態反台獨

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華爾街日報廿七日獨家報導，中國大陸國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望與北京達成貿易協議的時機，要求華府改變政策，正式表態「反對台灣獨立」以孤立台灣。知情人士透露，美方先前決定取消賴清德總統出訪過境紐約，是為了避免在大罷免背景下拉抬民進黨聲勢，繼而捲入台灣內部政治。

知情人士透露，習近平已不再滿足於美國前總統拜登政府時期「不支持台獨」的立場，計畫在這一年加強與川普政府高層互動的同時，追求他的最終目標：推動美國政策轉向，正式表態「反對台獨」，藉此孤立台灣。

北京認為川普急於拿下貿易協議，因此習近平相信有機會在台灣問題上推動美方轉向。知情人士透露，中國智庫顧問已在與美方交流時，強調美國必須正式宣布反對台灣獨立。

對習近平而言，「不支持台獨」和「明確反對台獨」的差異，絕非僅是語義上的區別。「反對台獨」將表示美國的政策立場，從中立轉變為與北京一致反對台灣主權，這種轉變可能進一步鞏固習近平在國內的權力。

前歐巴馬政府國安高官、美國喬治城大學教授麥艾文直言，對北京而言，挑撥華府與台北關係就是解決台灣問題的聖杯。這將削弱台灣的信心，並增加北京對台北的籌碼；習近平可能把接下來與川普互動的時期，視為最好機會，試圖拉開華府與台北距離。

接近白宮的知情人士說，川普政府當前重點在於嚇阻中國對台採取軍事行動，並鼓勵台灣加強無人機與彈藥等關鍵領域，以強化自我防衛。知情人士強調，美方否定北京對台獨的敘事是嚇阻關鍵，因為這能阻止中國以此作為藉口，發動類似俄羅斯入侵烏克蘭的衝突。

美國負責制定對中政策的國安高官簡以榮主張，在北京持續擴張軍力之際，美國必須強化嚇阻中國以武力奪取台灣的能力。他去年曾撰文表示，美方官員應避免公開強調「不支持台灣獨立」，因為這樣會讓台灣心生疑慮，也會讓盟友感到困惑。他建議美國傳達更中立的訊息：單純反對任何一方單方面改變現狀。

美國智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻則表示，美國在台灣問題上的政策不會一夕改變。中國會持續不斷推進其立場，逐步蠶食，以此削弱台灣對美國承諾的信心。

