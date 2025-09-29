中俄合作 開採北極天然氣

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

據大陸外交部網站，中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥26日在北京與俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第二十二次會議。丁薛祥就深化中俄能源各領域務實合作提出建議，強調中俄要深化利益融合，鞏固能源合作重大成果。另據俄媒報導，諾瓦克表示，中俄正實施一些雙邊項目，其中包括北極地區的天然氣開採和液化。

會議期間，雙方整理石油、天然氣、煤炭、電力、再生能源、核能等領域合作狀況，就下一步合作交換意見，達成廣泛共識。會後丁薛祥和諾瓦克還共同簽下了會議紀要。

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯副總理諾瓦克在這場俄中政府間能源合作委員會會議上表示，俄中正致力於新天然氣供氣路線工作。他表示，我們正在進行新天然氣供氣路線工作，像遠東路線和經蒙古的路線。他也指出，中俄正在實施一些雙邊項目，包括北極的天然氣開採和液化、建造波羅的海天然氣加工綜合體、阿穆爾天然氣化工綜合體以及聯合開發外貝加爾地區扎舒蘭煤礦。

諾瓦克表示，已簽署的中俄政府間議定書為石油領域的合作打下堅實基礎。俄羅斯還正在加大經管道的天然氣出口量，到年底時，通過「西伯利亞力量」天然氣管道的出口量將達到380億立方米的最大輸氣量。他還說，「我們願意與中國發展電力領域的合作，包括電力進出口和基礎設施項目」。

俄總統普亭月初訪陸時，與中方簽署「西伯利亞力量-2」天然氣管道備忘錄，俄羅斯衛星通訊社當時報導，這將使俄羅斯每年經蒙古國對華輸送多達500億立方公尺的天然氣。再加上原有管道的增供量，俄羅斯每年對中國的天然氣供應總量將接近1,000億立方公尺。

據大陸外交部，丁薛祥表示，能源合作是中俄平等互利務實合作的典範。他就深化中俄能源各領域務實合作提出3點建議。一是深化利益融合，穩步推動重點專案建設運營，鞏固能源合作重大成果。二是堅持優勢互補，深挖再生能源、氫能、儲能等領域合作潛力，促進能源轉型發展。第三是加強協同協作，共同實踐真正的多邊主義，推動全球治理倡議在能源領域落實。

