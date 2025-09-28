快訊

收賄逾11億元 陸前農業部長唐仁健一審被判死刑緩期二年

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸農業農村部長唐仁健去年5月官宣被中紀委調查，今日吉林省長春市中級人民法院28日一審公開宣判，因受賄罪判死緩期二年。中新社
大陸農業農村部長唐仁健去年5月官宣被中紀委調查，今日吉林省長春市中級人民法院28日一審公開宣判，因受賄罪判死緩期二年。中新社

吉林省長春市中級人民法院28日一審公開宣判，大陸農業農村部原黨組書記、部長唐仁健受賄一案，對被告人唐仁健以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的唐仁健犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。其收賄金額人民幣2.68億餘元（約新台幣11億元）。

央視報導，被告人唐仁健於2007年至2024年間利用擔任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任，廣西壯族自治區黨委常委、自治區人民政府副主席、中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任，甘肅省委副書記、省長，農業農村部黨組書記、部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物。

長春市中級人民法院認為，被告人唐仁健的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於唐仁健受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述罪行,主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

報導稱，長春市中級人民法院於7月25日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人唐仁健及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，唐仁健進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾四十餘人旁聽了庭審。

唐仁健於去年5月接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；9月13日，唐仁健被正式免去部長職務；11月15日，唐仁健因嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職；12月10日，最高人民檢察院依法對唐仁健決定逮捕。

據當時中央紀委監委通報，2013年至2024年，唐仁健多次接受私營企業主、地方黨政領導幹部安排的宴請，飲用高檔酒水，相關費用由對方支付；多次接受私營企業主安排的旅遊活動，相關費用由私營企業主支付；直接或者通過家人違規收受私營企業主、管理和服務對象所送現金、黃金紀念章等。

