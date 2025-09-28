從4680公尺雪山到千年象形文字…大九學堂闖川滇 行千里路勝讀萬卷書

照片為大九學堂提供

還在煩惱學業或是碩士論文題目嗎？或許該來一趟壯遊了！馬英九基金會「大九學堂」的青年學子們，最近用雙腳實踐了「行千里路勝讀萬卷書」的真諦。他們兵分兩路前進中國大陸的雲南和四川，帶回的不只是紀念品，而是一籮筐的驚喜與感動。有同學興奮地說：「回台灣後，一定要揪親朋好友再來踏查！」

這次的參訪堪稱一場「超級震撼教育」。同學們親身見證了壯闊的自然景觀，包括被聯合國教科文組織列為世界遺產的雲南麗江古城、四川九寨溝，都讓人讚嘆不已。尤其是在雲南爬上海拔4680公尺的玉龍雪山，以及在四川看到清澈又七彩變換的九寨溝五花海，有同學興奮地說：「能在大陸看到此生所見最壯闊的風景，夫復何求！」

尤其今年適逢抗戰勝利暨台灣光復80週年，這趟旅程也成了一次深刻的歷史回溯。同學們走訪了昆明的西南聯大舊址、宜賓李庄的同濟大學舊址，親身感受80多年前，先賢們在烽火連天的歲月裡，如何為保存中華文化命脈而奮鬥。這段歷史不再是課本上冰冷的文字，而是充滿溫度的真實故事，深深啟發了在場的每一位年輕心靈。

旅程中最美的風景，是人。從雲南民族村的26族風情，到深入四川阿壩藏族羌族自治州，同學們與在地的少數民族朋友熱情互動。女同學也入境隨俗，換上色彩斑斕的民族服飾，綁上道地的藏式髮辮，人人展開美美的旅拍，瞬間融入當地文化。一位同學感性地說，她因此而深刻體會到了「民族融合」的真正意義。而同學們來到雲南昆明參訪亞洲最大的「斗南花市」時，因和台灣雲林的斗南撞名，也格外感到親切而流連忘返。

更讓大家讚嘆和驚喜的是，在麗江「東巴研究院」，他們認識了世界上唯一還在使用的象形文字——「東巴文」。當東巴文傳承人親手寫下「大展鴻圖」、「吉祥如意」、「兩岸一家親」等祝福一一送給每個人時，同學們紛紛表達了由衷的謝意，並對於大陸保存少數民族傳統文化與文字的用心感到印象深刻。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，儘管兩岸情勢時有緊張，但年輕人的心卻越走越近。看到台灣與大陸的同學自然地打成一片，熱烈交換對未來的看法，讓人對兩岸的未來充滿信心。隨團輔導老師，文大新聞系教授莊伯仲也笑著說，這趟旅程處處是文化寶藏，同學們不僅複習了高中的歷史和地理課，更有好幾位因此找到了困擾已久的碩士論文題目，真可謂「行千里路勝讀萬卷書」。

照片上為納西族東巴象形文對聯：玉龍金江長相伴 天下朋友是一家。

聚傳媒