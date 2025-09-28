中共建政76周年前 北京舉辦「2025年台胞社團論壇座談會」

中共將於「十一」慶祝建政76周年前，北京近日舉辦「2025年台胞社團論壇座談會」。大陸全國台聯會長鄭建閩致詞指出，台灣光復是抗日戰爭的勝利成果，也是二戰戰後國際秩序的重要組成部分，盼台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，共創民族復興的美好未來。

據大陸全國台聯發布訊息，「2025年台胞社團論壇座談會」 26日在北京開幕，有來自海外、港澳以及台灣的台胞社團領袖100多人參與，就「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年和台灣光復80周年」進行討論。

鄭建閩致詞時指出，抗日戰爭是近代以來中國反抗外敵入侵的第1次完全勝利，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女同心同德、前赴後繼所取得的勝利。

他強調，台灣光復是抗日戰爭的勝利成果，也是二戰戰後國際秩序的重要組成部分。盼台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，共創民族復興的美好未來。他還說，召開台胞社團論壇座談會，旨在凝聚共識、匯聚力量，共同促進兩岸關係和平發展。

據大陸全國台聯，座談會上，還有北加州中國和平統一促進會理事長鄒志強、台灣大高雄里長交流協會總幹事黃愈豐、愛爾蘭中國台灣協會會長呂胤芳等人發言。

據指出，該台胞社團論壇自2010年首次舉辦以來，每2年舉辦1屆，已舉辦6屆。大陸全國台聯稱，在間隔年份舉辦台胞社團論壇座談會，旨在為下一屆論壇做好前期調研和意見徵集，廣泛凝聚台胞社團代表人士的智慧和力量。