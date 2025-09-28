為習近平出席平壤閱兵鋪路？北韓外長崔善姬抵達北京

日本共同社27日報導，北韓外務相崔善姬於27日開啟訪問中國大陸行程。當天下午她乘機離開平壤，抵達北京，預計將停留至30日。這是自2018年12月以來，北韓外務相首次單獨訪問中國大陸。韓聯社稱，崔善姬此次還可能拜會大陸國家主席習近平。

據韓聯社，疑似崔善姬乘坐的北韓高麗航空航班（KOR621）於27日下午6時許抵達北京首都機場。大陸外交部發言人先前宣布，應大陸外長王毅邀請，崔善姬將於9月27日至30日訪華。

由於目前北韓正在籌備大規模閱兵式，10月10日將紀念勞動黨創建80周年，韓聯社指，大陸與北韓雙方還可能就以此為契機，推進高級別人士訪問北韓事宜進行協商。報導指，「雖然可能性不大，但也不能完全排除」習近平屆時訪問北韓的可能性。

9月上旬，崔善姬曾隨北韓領導人金正恩訪問大陸，這是金正恩時隔大約6年半再度訪陸。如果加上這次隨行，崔善姬本月已是第2次到訪大陸。

另據俄通社，由於下月在南韓慶州舉行亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議，習近平與美國總統川普預計均將訪問南韓，有關事宜及朝美對話，都可能成為朝中外長會的議題。