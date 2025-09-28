快訊

台灣參與國際民航組織更困難？陸連8年高票連任ICAO一類理事國

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國際民航組織（ICAO）位於加拿大蒙特婁的總部。（路透資料照）
國際民航組織（ICAO）位於加拿大蒙特婁的總部。（路透資料照）

在加拿大蒙特婁27日召開的國際民航組織（ICAO）第42屆大會上，中國大陸「高票」連任一類理事國。這是自2004年以來，中國第8次當選國際民航組織理事會一類理事國。顯示大陸在國際民航組織地位或更穩固，在兩岸關係仍緊張下，台灣要如願參與ICAO活動難度可能增加。

據中國民用航空局28日訊息，本屆大會共184個國家參加投票選舉，除中國大陸外，澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國也當選為一類理事國。自1974年恢復參加國際民航組織活動以來，中國大陸曾連續10次當選二類理事國，並於2004年首次競選成為一類理事國，連任至今。

一類理事國是指在航空運輸領域具有全球主導地位的國家，其核心特徵是‌航空運輸規模、基礎設施貢獻及國際影響力‌達到國際民航組織設定的最高標準‌。一類理事國參與制定《芝加哥公約》附件中的標準與建議措施（SARPs），直接影響全球航空安全、環保等規則的制定。‌

據中國民用航空局，截至2024年底，中國大陸運輸飛機總數達4,394架、運輸機場達263個、註冊無人機總數達217.7萬架。空中航行服務效率不斷提升，航班正常率連續7年保持在80%以上。綠色低碳轉型深入推進，可持續航空燃料應用試點和低碳機場建設有序實施。

大陸航空業去年以90.19分通過國際民航組織普遍安全監督審計，成績位居航空大國前列；運輸規模連續20年位居全球前2，2024年實現運輸總周轉量1485.2億噸公里、旅客運輸量7.3億人次、貨郵運輸量898.2萬噸，連續多年對全球航空運輸增長的貢獻率超過20%。

台灣長期以來多次爭取參與ICAO，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）本屆大會發言強調台灣應被納入ICAO的技術性活動，此前，美國在台協會AIT）也發文強調，美國強力支持台灣有意義的參與ICAO等國際組織。不過，大陸國台辦發言人陳斌華表示，台灣參與ICAO必須按照「一個中國原則」處理，「台灣作為中國的一部分，無權加入國際民航組織。」

上一次台灣獲邀參加ICAO大會為2013年馬英九執政時期，當時以特邀貴賓身分參與。

