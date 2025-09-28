陸國安部：有民眾為流量直播軍用機場軍機飛行 最高可判10年

大陸國安部在公眾號表示，近期該部門破獲1起直播洩露軍事秘密案件，有民眾因直播軍用機場軍機低空飛行，將受到法律懲罰。該部門稱，網路空間非法外之地，任何觸碰法律紅線的行為都將面臨嚴懲，莫將「流量密碼」異化為「犯罪引信」，意味在大陸軍事敏感地區附近要直播得多注意。

大陸國安部微信公眾號28日發布文章稱，家住軍用機場附近的陳某，一晚在家中閒坐，窗外突然傳來異常密集的低空轟鳴，他透過窗戶觀察到，多架飛機在低空飛行。陳某察覺後，出於對網路流量的渴望，迅速在某直播平台開啟即時直播，將窗外軍機動態畫面公之於眾。

文章提到，多名觀眾在直播評論區反覆警示，提醒陳某「這是軍機、不能直播、會洩露軍事秘密、趕緊停播」等。陳某才意識到拍攝畫面的軍用屬性、直播行為的敏感性。但面對持續攀升的線上觀看人數、互動熱度，陳某在「潑天流量」誘惑下選擇無視風險，甚至在接到機場保衛部門電話警告後仍拒絕配合，並對保衛部門人員進行言語侮辱。持續近1小時的直播累計觀看量超過2萬人次，部隊行動、飛機型號及軍機起降時間等動態情況持續外洩。

該文提到，經大陸國安機關調查核實，陳某在明知軍事活動嚴禁拍攝、公開傳播的情況下，仍有意透過網路直播，將軍機飛行畫面即時向公眾傳播。其直播內容經相關部門鑒定為軍事秘密，據大陸《刑法》第432條規定，違反保守國家秘密法規，故意或者過失洩露軍事秘密，情節嚴重者處5年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處5年以上、10年以下有期徒刑。「陳某的行為涉嫌故意洩露國家秘密，其以身試法任性直播的行為，必將受到法律嚴懲。」

大陸國安部提醒，特別不得擅自對軍用機場等軍事敏感區域進行拍攝和直播。