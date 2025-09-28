快訊

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

鬱悶教師節／環境太毒 資深教師不悔離職：想好好活著

iPhone 16 Pro Max設定充電上限80%值得嗎？他用了1年曝結果

陸國安部：有民眾為流量直播軍用機場軍機飛行 最高可判10年

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期大陸國家安全部門破獲1起直播洩露軍事秘密案件，有民眾因直播軍用機場軍機低空飛行，將受到法律懲罰。（圖／取自大陸國安部公眾號）
近期大陸國家安全部門破獲1起直播洩露軍事秘密案件，有民眾因直播軍用機場軍機低空飛行，將受到法律懲罰。（圖／取自大陸國安部公眾號）

大陸國安部在公眾號表示，近期該部門破獲1起直播洩露軍事秘密案件，有民眾因直播軍用機場軍機低空飛行，將受到法律懲罰。該部門稱，網路空間非法外之地，任何觸碰法律紅線的行為都將面臨嚴懲，莫將「流量密碼」異化為「犯罪引信」，意味在大陸軍事敏感地區附近要直播得多注意。

大陸國安部微信公眾號28日發布文章稱，家住軍用機場附近的陳某，一晚在家中閒坐，窗外突然傳來異常密集的低空轟鳴，他透過窗戶觀察到，多架飛機在低空飛行。陳某察覺後，出於對網路流量的渴望，迅速在某直播平台開啟即時直播，將窗外軍機動態畫面公之於眾。

文章提到，多名觀眾在直播評論區反覆警示，提醒陳某「這是軍機、不能直播、會洩露軍事秘密、趕緊停播」等。陳某才意識到拍攝畫面的軍用屬性、直播行為的敏感性。但面對持續攀升的線上觀看人數、互動熱度，陳某在「潑天流量」誘惑下選擇無視風險，甚至在接到機場保衛部門電話警告後仍拒絕配合，並對保衛部門人員進行言語侮辱。持續近1小時的直播累計觀看量超過2萬人次，部隊行動、飛機型號及軍機起降時間等動態情況持續外洩。

該文提到，經大陸國安機關調查核實，陳某在明知軍事活動嚴禁拍攝、公開傳播的情況下，仍有意透過網路直播，將軍機飛行畫面即時向公眾傳播。其直播內容經相關部門鑒定為軍事秘密，據大陸《刑法》第432條規定，違反保守國家秘密法規，故意或者過失洩露軍事秘密，情節嚴重者處5年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處5年以上、10年以下有期徒刑。「陳某的行為涉嫌故意洩露國家秘密，其以身試法任性直播的行為，必將受到法律嚴懲。」

大陸國安部提醒，特別不得擅自對軍用機場等軍事敏感區域進行拍攝和直播。

網路直播 軍事 國安

延伸閱讀

網紅驚爆直播墜機身亡！飛機失速急落爆炸起火「粉絲全程觀看」

大陸電動車出口須取得許可 特斯拉、福斯等外資車廠業務恐受影響

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

颱風遠離啟動軍機疏運 馬祖仍有零星旅客滯留

相關新聞

福建艦海試進度超預期 陸媒：首創常規動力電磁彈射 或搭無人戰鬥機

大陸官方稱不久將服役、陸國產第3艘航母的福建艦，再釋出相關功能資訊。大陸官媒報導，福建艦海試進度超預期，且技術突破創造了...

投入千萬美元…陸攜手聯合國 建「南南發展機制」

大陸總理李強赴美國紐約出席聯合國大會期間，一再做出政策宣示，除了先前拋出「在世貿組織（ＷＴＯ）當前和未來談判中不尋求新的...

陸國安部：有民眾為流量直播軍用機場軍機飛行 最高可判10年

大陸國安部在公眾號表示，近期該部門破獲1起直播洩露軍事秘密案件，有民眾因直播軍用機場軍機低空飛行，將受到法律懲罰。該部門...

兩岸觀策／雙城延辦如照妖鏡 賴政府當魔鬼又要當天使

從2010年7月在上海舉辦以來，台北、上海雙城論壇儘管歷經疫情期間以線上視訊方式舉行，過去15年間未曾中斷，今年卻遭遇中央嚴審、以致無法如期登場。而在漫天說法似乎交織成羅生門中，其實整個事件更像一面照妖鏡，映照出各種奇怪傳言，其中最可議的，當屬賴政府一手技術性卡關，另一面又故作姿態稱「意外又遺憾」，這是典型的既要當魔鬼又要當天使。

舉辦港澳人士觀影活動 邱垂正：政府歡迎港澳朋友來台立場不變

陸委會與策進會27日在台中舉辦一場針對港澳人士的觀影活動，播映主題與前總統蔡英文執政期間有關的紀錄片《看不見的國家》，而...

陸外交部駐港特派員要求美國新任駐港總領事 「不得干涉香港事務」

美國新任駐香港總領事伊珠麗，在抵港履新近1個月後，目前已經拜會大陸外交部駐香港特派員崔建春，而崔建春向其「敦促美方取消對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。