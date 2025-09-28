福建艦海試進度超預期 陸媒：首創常規動力電磁彈射 或搭無人戰鬥機

大陸官方稱不久將服役、陸國產第3艘航母的福建艦，再釋出相關功能資訊。大陸官媒報導，福建艦海試進度超預期，且技術突破創造了常規動力航母搭載電磁彈射系統的全球先例。

此前坊間對於福建艦是核動力還是常規動力熱議。央視報導，大陸軍事專家曹衛東表示，由於福建艦是8萬噸級的大型航空母艦，而且採用電磁彈射，並且裝備了大量自動化、信息化武器裝備，所以用電量巨大。福建艦是艘常規動力航空母艦，在設計過程中，要保證各個部門和裝備上電力，又要適當地分配這些電力，所以在設計構思上，比核動力的航母設計起來還要複雜得多。

報導稱，從遼寧艦到山東艦，再到即將服役的福建艦，期間僅用短短十幾年時間完成了「從滑躍起飛到電磁彈射」的跨越。

此前，央視才於22日發布相關影片稱，福建艦成功完成殲-35隱身戰機、殲-15T艦載機及空警-600預警機的電磁彈射試驗，標誌著中國大陸成為全球首個實現五代機電磁彈射的國家。

福建艦2022年6月17日正式下水，滿載排水量8萬餘噸，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，是全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航母。從2024年5月啟動首次海試，到2025年9月宣布完成關鍵彈射試驗，福建艦在1年多時間內順利開展多次海試，進度遠超預期。

大陸軍事觀察員魏東旭稱，未來在福建艦或在更大更新的航母甲板上，可能將出現智能化無人機。他稱，第一類是攻擊的忠誠僚機，或稱為無人戰鬥機。未來可與殲-15T、殲-35等進行聯合作戰。其他包括保障類飛機，具備電子干擾或空中加油能力。