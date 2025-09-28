快訊

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

鬱悶教師節／環境太毒 資深教師不悔離職：想好好活著

iPhone 16 Pro Max設定充電上限80%值得嗎？他用了1年曝結果

聽新聞
0:00 / 0:00

福建艦海試進度超預期 陸媒：首創常規動力電磁彈射 或搭無人戰鬥機

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸國產第3艘航母的福建艦技術，突破創造了常規動力航母搭載電磁彈射系統的全球先例。（圖／取自央視新聞）
陸國產第3艘航母的福建艦技術，突破創造了常規動力航母搭載電磁彈射系統的全球先例。（圖／取自央視新聞）

大陸官方稱不久將服役、陸國產第3艘航母的福建艦，再釋出相關功能資訊。大陸官媒報導，福建艦海試進度超預期，且技術突破創造了常規動力航母搭載電磁彈射系統的全球先例。

此前坊間對於福建艦是核動力還是常規動力熱議。央視報導，大陸軍事專家曹衛東表示，由於福建艦是8萬噸級的大型航空母艦，而且採用電磁彈射，並且裝備了大量自動化、信息化武器裝備，所以用電量巨大。福建艦是艘常規動力航空母艦，在設計過程中，要保證各個部門和裝備上電力，又要適當地分配這些電力，所以在設計構思上，比核動力的航母設計起來還要複雜得多。

報導稱，從遼寧艦到山東艦，再到即將服役的福建艦，期間僅用短短十幾年時間完成了「從滑躍起飛到電磁彈射」的跨越。

此前，央視才於22日發布相關影片稱，福建艦成功完成殲-35隱身戰機、殲-15T艦載機及空警-600預警機的電磁彈射試驗，標誌著中國大陸成為全球首個實現五代機電磁彈射的國家。

福建艦2022年6月17日正式下水，滿載排水量8萬餘噸，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，是全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航母。從2024年5月啟動首次海試，到2025年9月宣布完成關鍵彈射試驗，福建艦在1年多時間內順利開展多次海試，進度遠超預期。

大陸軍事觀察員魏東旭稱，未來在福建艦或在更大更新的航母甲板上，可能將出現智能化無人機。他稱，第一類是攻擊的忠誠僚機，或稱為無人戰鬥機。未來可與殲-15T、殲-35等進行聯合作戰。其他包括保障類飛機，具備電子干擾或空中加油能力。

福建艦 電力 航空母艦 戰機

延伸閱讀

福建艦何時入列？陸國防部：期盼的那一天不會太遠

美媒：福建艦3型艦載機完成電彈起飛 福特號被比下去

批我阻撓兩岸旅遊 陸國台辦：福建上海赴台團隊遊政策 仍然有效

西太平洋戰略格局將重塑？陸秀三型艦載機福建艦起降畫面

相關新聞

福建艦海試進度超預期 陸媒：首創常規動力電磁彈射 或搭無人戰鬥機

大陸官方稱不久將服役、陸國產第3艘航母的福建艦，再釋出相關功能資訊。大陸官媒報導，福建艦海試進度超預期，且技術突破創造了...

投入千萬美元…陸攜手聯合國 建「南南發展機制」

大陸總理李強赴美國紐約出席聯合國大會期間，一再做出政策宣示，除了先前拋出「在世貿組織（ＷＴＯ）當前和未來談判中不尋求新的...

陸國安部：有民眾為流量直播軍用機場軍機飛行 最高可判10年

大陸國安部在公眾號表示，近期該部門破獲1起直播洩露軍事秘密案件，有民眾因直播軍用機場軍機低空飛行，將受到法律懲罰。該部門...

兩岸觀策／雙城延辦如照妖鏡 賴政府當魔鬼又要當天使

從2010年7月在上海舉辦以來，台北、上海雙城論壇儘管歷經疫情期間以線上視訊方式舉行，過去15年間未曾中斷，今年卻遭遇中央嚴審、以致無法如期登場。而在漫天說法似乎交織成羅生門中，其實整個事件更像一面照妖鏡，映照出各種奇怪傳言，其中最可議的，當屬賴政府一手技術性卡關，另一面又故作姿態稱「意外又遺憾」，這是典型的既要當魔鬼又要當天使。

舉辦港澳人士觀影活動 邱垂正：政府歡迎港澳朋友來台立場不變

陸委會與策進會27日在台中舉辦一場針對港澳人士的觀影活動，播映主題與前總統蔡英文執政期間有關的紀錄片《看不見的國家》，而...

陸外交部駐港特派員要求美國新任駐港總領事 「不得干涉香港事務」

美國新任駐香港總領事伊珠麗，在抵港履新近1個月後，目前已經拜會大陸外交部駐香港特派員崔建春，而崔建春向其「敦促美方取消對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。