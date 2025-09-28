聽新聞
投入千萬美元 陸攜手聯合國建「南南發展機制」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國務院總理李強26日在聯合國大會一般性辯論並發表演說。新華社
大陸國務院總理李強26日在聯合國大會一般性辯論並發表演說。新華社

大陸總理李強赴美國紐約出席聯合國大會期間，一再做出政策宣示，除了先前拋出「在世貿組織（ＷＴＯ）當前和未來談判中不尋求新的特殊與差別待遇」之外，最新情況是宣告將會與聯合國建立「中國－聯合國全球南南發展支持機制」，提供一千萬美元支持，並在上海建立「全球可持續發展中心」。

李強當地時間廿六日在紐約聯合國大會上發表演說，據新華社，他指出大陸願同各方一道維護聯合國的地位和權威，維護聯合國憲章宗旨和原則，支持聯合國通過改革提高效率和履職能力，呼籲提升發展中國家的代表性和發言權。

他宣布大陸將與聯合國建立「中國－聯合國全球南南發展支持機制」，並向其提供一千萬美元預算支持，還將同聯合國開發計畫署在上海建立全球可持續發展中心，加快落實聯合國二○三○年可持續發展議程。

「聯合國新聞」指，「中國－聯合國全球南南發展支持機制」設計為一個靈活、催化性且包容的融資及出資機制，聯合國南南合作辦公室表示，新平台將致力支持綠色韌性發展、數位化轉型、可持續工業化等，並特別關注最不發達國家、內陸發展中國家和小島嶼發展中國家。

李強在會上宣布的其他措施包含，未來五年將面向發展中國家實施五十個「文化、文明領域發展合作項目」，舉辦兩百期專題研修研討項目；將向聯合國贈送「嫦娥六號」從月球背面採集的月壤樣品等。他還在演說中提到，「如果執迷於陣營對抗，動輒訴諸武力，只會讓和平愈來愈遠」。他並說，現在世界經濟低迷困厄，很重要的原因是關稅大棒、築牆設壘措施增多，「最終是大家一起受損」。

另，聯合國開發計畫署代理署長徐浩良與大陸商務部長王文濤廿六日簽署了一份意向聲明，涉及在上海設立聯合國開發計畫署全球永續發展中心。

