陸8月工業企業利潤年增逾2成 終止連3跌

大陸經濟有望擺脫陰霾，大陸國家統計局昨天公布，八月規模以上工業企業利潤年增高達百分之廿點四，遠優於七月的年減百分之一點五，並終結連續三個月下跌的情況，主因裝備製造業及原材料製造業利潤大幅成長。

大陸國家統計局指出，在宏觀政策顯效、統一大市場縱深推進，加上去年同期低基期等多重因素作用下，累計今年前八個月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣四點六九兆元（約新台幣廿兆元），年增百分之零點九，裝備製造業支撐有力，不同規模企業利潤均有所改善。

民生證券分析，八月年增百分之廿點四是二○二三年十二月以來近兩年最高增速，顯示「反內捲」政策已出現成效，例如黑色金屬冶煉等上游產業主動出清過剩產能，擺脫低價競爭格局，讓價格及企業獲利能力得以修復，尤其以國企為主的上游產業限產響應速度更快，虧損的情況大幅改善。

累計今年前八個月，國有控股企業實現利潤總額人民幣一點五二兆元，年減百分之一點七；股份制企業實現利潤總額人民幣三點四九兆元，年增百分之一點一；外商及港澳台投資企業實現利潤總額人民幣一點一七兆元，年增百分之零點九；私營企業實現利潤總額人民幣一點三一兆元，年增百分之三點三。

今年前八月製造業實現利潤總額人民幣三點五二兆元，年增百分之七點四；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額人民幣六千億元，年增近百分之十。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧稱裝備製造業「壓艙石」作用明顯，今年前八個月，規模以上裝備製造業利潤增長百分之七點二，拉動全部規模以上工業企業利潤增長二點五個百分點，是拉動作用最強的板塊之一，對規模以上工業企業利潤恢復支撐作用明顯。

從行業看，鐵路船舶航空航太、電氣機械行業利潤增長較快，增速分別達百分之卅七點三、百分之十一點五。原材料製造業利潤增長較快，今年前八月，原材料製造業利潤年增百分之廿二點一，較前七月加快十個百分點。而消費品製造業利潤由降轉增。

大陸裝備製造業及原材料製造業利潤大幅成長，讓各企業基本面轉趨正向，這也是大陸Ａ股連月來漲幅達三成的原因之一。