舉辦港澳人士觀影活動 邱垂正：政府歡迎港澳朋友來台立場不變

陸委會與策進會27日在台中舉辦一場針對港澳人士的觀影活動，播映主題與前總統蔡英文執政期間有關的紀錄片《看不見的國家》，而陸委會主委邱垂正則向港澳人士強調，政府歡迎港澳朋友來台發展、協助在台安身立命的立場不變。

台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）9月27日在台中舉辦「港澳老友記中秋樂團圓—《看不見的國家》」活動，邱垂正表示，將持續協助在台港澳人士安身立命，並感謝港澳朋友貢獻心力，積極回饋台灣社會，形成正向良性的互動循環。

據策進會提供的消息，邱垂正指出，台灣藉由民主化過程、開放多元的社會價值，以及產業科技優勢，扭轉在國際上的劣勢，不僅邁步走向世界，也被世界所熟知。誠如蔡前總統在影片中提到，「每一個台灣人都要走出去，到世界的每一個角落，讓世界看得到台灣」。

而陸委會與策進會緊接著將在高雄、台中及桃園合辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，並於11月8日及9日在台北華山文創園區舉辦「2025好友港節」市集活動。

此外，身兼策進會祕書長的陸委會港澳蒙藏處處長盧長水26日在與台中市政府攜手合辦的「關懷港澳人士居留定居座談會」上表示，政府歡迎有心在台發展的港澳人士來台逐夢、展開新生活。根據統計，自2019年迄今年7月，已有近5萬7,000名港澳人士取得在台居留資格，除就學及工作等僅能在台居留、無法申請定居者外，以其他條件獲准在台定居的人數約1萬1,000人，整體核准率近8成；今年1至7月，也有近2,800位港澳人士取得居留許可，核准定居人數近千人。