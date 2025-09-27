陸外交部駐港特派員要求美國新任駐港總領事 「不得干涉香港事務」

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國新任的駐香港總領事伊珠麗8月履新，近日拜會大陸外交部駐港特派員崔建春。（圖／取自X@US Con HK & Macau）
美國新任的駐香港總領事伊珠麗8月履新，近日拜會大陸外交部駐港特派員崔建春。（圖／取自X@US Con HK & Macau

美國新任駐香港總領事伊珠麗，在抵港履新近1個月後，目前已經拜會大陸外交部駐香港特派員崔建春，而崔建春向其「敦促美方取消對港制裁」，要求伊珠麗「以符合外交官身份的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政」。

據大陸外交部駐港特派員公署官網26日深夜消息，9月23日崔建春接受伊珠麗（Julie Eadeh）到任拜會。

消息指出，崔建春敦促美方取消對港制裁，要求伊珠麗以符合外交官身份的方式在港履職，「不得干涉香港事務和中國內政，為中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用」伊珠麗則表示，她將帶領美駐港總領館「推進積極議程，推動美港交流合作」。

港媒南華早報援引領事館發言人說法指出，伊珠麗和崔建春「進行了坦誠且富有成效的對話，但我們不會討論外交活動的細節」。

值得一提的是，大陸外交部駐港特派員公署官網並未釋出伊珠麗到任拜會的照片，與崔建春近期接受汶萊、尼泊爾、新加坡、菲律賓等多個國家新任總領事的到任拜會，有明顯的不同。

據美國駐港澳總領事館官網消息，伊珠麗是公使銜參贊級別的高級職業外交官，她於2025年8月出任美國駐香港及澳門總領事。此前，她曾擔任美國駐土耳其伊斯坦堡總領事，在其傑出的職業外交生涯中，她曾派駐不同地區，包括安卡拉、香港、杜哈、上海、巴格達、利雅得和貝魯特。

8月27日，美國駐香港及澳門總領事館宣布新任駐港澳總領事伊珠麗已抵港，接替上月離任的梅儒瑞（Gregory May）。大陸外交部發言人郭嘉昆8月28日曾表示，「我們希望美國新任駐港總領事恪守有關國際公約，恪守不干涉內政原則，尊重中國主權和特區法治，為促進美國同香港特區交流合作和中美關係健康發展，發揮積極作用」。

中共香港中聯辦官網於幾日前轉載一篇香港文匯報的文章，文章提到，雖然伊珠麗一到埗就大打「親民牌」，以廣東話拍片向港人博取好感，貌似入鄉隨俗，但其禍港劣跡早已人盡皆知，港人不會忘記。

想不到，伊珠麗甫上任，就廣邀反中亂港分子會面。「19日美領館招待會，陳方安生欣然出席；22日的招待會上，劉慧卿更是滿場飛。當年黎智英在加多利山大宅的反中亂港夜宴，似乎在花園道重現」。

外交部 香港 美國

