李強：單邊主義、冷戰思維捲土重來，混亂之際我們要共築和平

據大陸外交部網站凌晨消息，紐約當地時間2025年9月26日，大陸國務院總理李強在紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會一般性辯論並發表演說。李強指出，當前世界進入新的動盪變革期，單邊主義、冷戰思維捲土重來，人類再一次來到何去何從的十字路口。他表示，公平正義是國際社會最重要的價值追求。在世界變得混亂之際，我們要共築和平、共享安全。中方願同各方一同採取協調有力行動，解決更多實際問題，推動世界和平與發展。

李強表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是聯合國成立80週年。回首既往，我們可以得到一些寶貴啟示：和平與發展是各國人民最熱切的共同期盼，團結合作是人類進步最強大的力量源泉，公平正義是國際社會最重要的價值追求。

李強強調，中國作為聯合國創始會員國，始終積極參與全球事務，並努力推動提升人類福祉。習近平主席這個月初在上海合作組織天津峰會上提出的「全球治理倡議」，強調奉行主權平等、遵守國際法治、實踐多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，為建立一個更加公正合理的全球治理體系指引了正確方向，提供了重要路徑。

他表示，中方願同各方一同採取協調有力行動，解決更多實際問題，推動世界和平與發展。

李強指出，當前世界進入新的動盪變革期，單邊主義、冷戰思維捲土重來，國際規則秩序受到嚴重衝擊，國際體系屢遭破壞，人類再一次來到何去何從的十字路口。凡天下有識之士都不禁要問：歷經磨難，人類難道不該更有良知、更理性地善待彼此、和平共處？面對諸如人道災難的種種不堪，難道可以對那些公然踐踏公平正義的暴行視而不見、聽之任之？對一些毫無底線的霸道霸凌行徑，難道該因懾於強權而保持沉默、逆來順受？

他說，先輩們在建立聯合國之初的那一腔熱血和執著追求，難道就任其在歷史的天空中隨風飄散？中國人常講，不忘初心，方得始終。追求和平、進步、發展，就是我們紀念勝利的初心所在，就是我們攜手奮鬥的使命所在。我們或許不能回到過去，但完全可以創造更好的未來。

李強稱，在世界變得混亂之際，我們要共築和平、共享安全。在全球成長乏力之際，我們要重振合作、謀求共贏。在多元文明激盪之際，我們要倡導對話、美美與共。在新型挑戰頻傳之際，我們要攜手應付、共護家園。

李強表示，中國始終是世界和平安全的堅定維護者、全球共同發展的重要推動者、文明交流互鑑的積極實踐者、應對全球性挑戰的負責任參與者。面向未來，中國願同各方一道維護聯合國憲章宗旨和原則，弘揚多邊主義精神，積極落實四大全球倡議，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不斷邁進。