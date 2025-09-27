【專家之眼】雙城破局中的陰招

台北市和上海市每年一度的「雙城論壇」，原訂9月25日到27日在上海舉辦。就在25日台北市代表團出發的前三天22日上午，台北市突然宣布論壇延期。雙城論壇是在民進黨蔡、賴政府蓄意和大陸「斷流」下，唯一僅剩的兩岸「官方」的交流，如果最終停辦，意謂著賴政府有意完全「斷流」，標識著兩岸關係的一個劇烈的轉變。這也是行政院陸委會雖被批評，過去老是阻撓，這次更是「技術卡關」，卻不得不裝出對雙城論壇的舉行「積極協助」；台北市長蔣萬安也一再對媒體講，雙城論壇沒有辦不辦的問題，只有辦的好不好的問題。

可見，台北市和陸委會都不想背負「中斷」雙城論壇的「罪名」，正是如此，每次雙城論壇的舉辦與否、申請及批准、會議內容都成為雙方角力及究責的焦點；很像武林高手過招，虛來實往，但其中不乏有些是「陰招」。

舉例來說，像這次論壇的暫時破局，台北市的「延到年底舉行」，沒有明說是因為陸委會延擱了審查，只說有關台北上海雙方要簽的備忘錄（MOU ），再修改後恐怕不夠完備，時間上有點來不及，寧可多花時間，把論壇辦得更好。台北市刻意避提兩個MOU內容，中央對地方的審查是有「技術卡關」阻礙雙城論壇如期舉辦的「犯意」；陸委會副主委梁文傑，在「反駁」「有心人士」稱陸委會「技術卡關」的指控時，要大家去看看台北市延緩辦理的原因，也想利用「敵營」的說法來證明自己的無辜。

其實，梁文傑辯解陸委會沒有「技術卡關」，卻恰恰是證明了對雙城論壇「卡脖子」。關鍵就是在備忘錄MOU上面，備忘錄所以叫備忘錄，是怕合作雙方在洽談合作時只是口頭說說不算數，因此形成一種慣例，就是雙方要簽MOU。但簽了MOU有沒有法律效力？沒有！有沒有執行的義務？沒有！有沒有要經費分擔去辦理？沒有！既然MOU不是法律上的正式文件，那憑什麼事前要交中央各部會審查？

明眼人看得出來，確實是在審查MOU上，耽擱了較多時間；台北市在9月初送件，9月底赴上海，以一般狀況來估時程上是來得及的，不是綠營人士或親綠媒體所批評的「壓線送件」。所以是卡在MOU需要跨部會審查，這當然是「卡脖子」了，怎麼不是「技術犯規」？

尤其在跨部會審查MOU上，賴政府的行政團隊誰不知道賴清德上台後要搞台獨？要把中國大陸定位為「敵國」？各部會在細審台北市送上去的MOU時，豈會不「揣摩上意」地去「嚴審」；最後為了不要落個「技術封殺」或「程序封殺」讓雙城破局的罪名，當然是要台北市「修正」或「補件」後再審！如果台北市來不及，辦不成論壇，這些部會更可以去向賴總統邀功：我們阻止了台北市去被統戰，大功一件。可見明擺著跨部會嚴審MOU，根本就是卡脖子的一個局。

延辦後台北市勞工局的說明，印證了各部會是在給台北市設局下套。例如，一直到台北市宣布雙城論壇延到年底時，還是有中央部會沒有對修正補件後的回應。顯然，台北市宣布延後時，中央有關部門是對台北市的補件是「已讀不回」。

台北市沒有把這個設局下套認定陸委會是主謀，正如綠營政治人物所講的，如果中央（意指陸委會）要刻意阻擋雙城論壇，「以蔣萬安的鬥雞性格，豈會對陸委會『輕聲細語』」？前面提到梁文傑在辯稱陸委會沒有刻意卡關上，更是要大家去看看台北市的聲明，罕見地在雙城論壇這次的延後舉辦，把台北市拉在身邊當朋友。原因可能是陸委會在雙城論壇是否同意其舉辦，自己是身不由己的小媳婦。試問陸委會若要否准雙城論壇的一切，它自己說了就算，不用向上請示？

說這次MOU所涉及的中央與地方事權，需要中央部會事前審查同意，才是荒唐。先不說前面提到的MOU的U，是understanding即理解、知道或瞭解到雙方都有這個「認識」，才記下來「備忘」：免得回去後忘了；如果將來要合作再簽「協議」或「契約」（agreement 或contract)，後者才有法律上的權利與義務。加上在我國不僅市議會有監督權，直轄市的上一層級行政院，依《地方制度法》也有監督之權，到時候中央政府當然可以予以拒絕，就算台北市和上海市簽了協議或契約，涉及中央事項，也可不予核定。

果如此，台北市也只能看雙城要合作的事項，是否涉及中央事項或地方自治事項，依《地方制度法》聲請釋憲。但現在司法院被執政黨牢牢掌控，下場如何不言而喻。所以，就算是蔣萬安有齊天大聖孫悟空的本領，在雙城論壇怎麼玩，也逃不出賴清德的手掌心啊！

民進黨人對蔣萬安，只要不讓蔣得分就是建功；阻礙雙城論壇，逼得蔣萬安宣布不辦，蔣就失分。對民進黨在2026年地方選舉的台北市長候選人就有利；再看遠一點，蔣的格局與氣勢，有可能成為不遠的將來，國民黨的總統候選人，現在能讓蔣失分，將他的氣勢、聲望打下去，民進黨就得分。

總之，賴陣營這邊在雙城論壇上，對台北市能擋則擋，設局下套理所當然。蔣萬安沒有被設計，9月25日的雙城論壇先喊「暫停」，來應對「技術卡關」的「卡脖子」，確實是明智之舉。