華郵：俄同意強化共軍空降能力 恐助力犯台

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為2021年俄國傘兵登機參加演習。美聯社
圖為2021年俄國傘兵登機參加演習。美聯社

根據華盛頓郵報取得的一分文件指出，中俄軍事交流正持續深化，俄羅斯同意幫忙訓練中國空降部隊，並向中國分享空降裝甲車的經驗，有專家認為，這可能增加北京奪取台灣的能力。

報導指出，中俄之間達成的協議內容，開放北京向俄國取得更先進的訓練和科技；有專家指出，俄國在空降軍隊能力方面仍比中國更有經驗。

報導表示，面對國際制裁對俄國軍事工業的衝擊，莫斯科方面為了讓俄烏戰爭繼續下去，日漸依賴中國支援的軍民兩用裝備；不過這並非俄國單方面得利，北京也希望從俄國的戰場經驗中學習，以建立可以對抗並超越美軍的現代軍隊、完成中國國家主席習近平的期待。

華盛頓郵報引述專家指出，如果台海開戰，莫斯科的原油、天然氣和其他天然資源，以及俄國龐大的國防工業，可能成為中國的戰略後備能力。

華盛頓郵報取得的文件指出，俄國去年10月同意出售中國人民解放軍37台BMD-4傘兵戰鬥車、11門2S25「章魚-SD」自走反戰車炮和11輛可以連人帶車空降的BTR-MDM裝甲運兵車；除此之外，該合約內容也納入供特殊任務、可在高空空降重物的降落傘系統。

其他文件也顯示，俄國預計提供中國傘兵訓練項目，以協助他們在實戰中操作武器。

華盛頓郵報引述專家報告指出，中俄之間達成的協議，讓中國擴大空中移動的能力，給予中國犯台、進攻菲律賓等島國時有更多選擇。

報導並引述台灣國安官員表示，台灣持續追蹤俄國提供中國先進的傘兵指揮系統，且台灣的軍隊已經準備好有效的因應策略。

報導並引述專家指出，中國對諾曼地登陸戰有非常深入的研究，了解到中國若沒有空降的元素，恐無法成功完成登陸作戰；中國有可能考慮透過直升機或飛機空降全副武裝的小型戰力，以協助中國犯台的登陸戰。

報導說，這讓俄軍的經驗對北京方面產生非常大的價值，而俄國現在為了讓中國繼續合作，會盡可能讓中國滿意。

華盛頓郵報 北京 文件

