中方聲稱 聯大主席指2758號決議意涵清晰

大陸國務院總理李強近日赴美出席聯合國大會，他於當地時間廿四日會見第八十屆聯合國大會主席貝爾伯克時，強調「一個中國原則」與「台灣問題是中國核心利益的核心」。據中方發布的訊息，貝爾伯克以「聯大第二七五八號決議意涵清晰」，本屆聯大將堅定恪守一中作為回應。

不過我外交部表示，貝爾伯克曾在官方Ｘ平台推文說明會晤李強一事，不過其中並無與二七五八號決議相關的內容，不排除又是中國大陸操弄認知作戰的伎倆。

外交部重申，聯大第二七五八號決議只處理中國在聯合國代表權歸屬的問題，全文並未提到台灣，更未確認台灣是中華人民共和國的一部分，所以指稱該決議確立所謂的「一中原則」純屬無稽捏造之談。此外，聯合國會員國既對上述「一中原則」並無共識，聯合國官員即不應擅自代替所有會員國錯誤表示聯合國有「一中原則」或「一中政策」。

外交部呼籲聯合國秘書處堅拒中國大陸的政治操弄，確實遵守聯合國憲章第一百條所明訂的中立原則。

貝爾伯克曾任德國外長。她廿五日在社群媒體Ｘ寫道，很榮幸與李強會面，「我讚賞中國對多邊主義及聯合國的堅定承諾，我們交換聯大第八十屆會議的看法，包括對聯合國八十周年倡議改革，並強調有必要透過集體行動解決全球性挑戰」。

李強對貝爾伯克表示，中國堅定維護聯合國權威和作用，支持透過改革提質增效，打造一個更有效率務實的聯合國；平衡推動和平、發展、人權三大支柱，更專注於發展議程；推動加強人工智慧、網路空間、極地、外太空等新興領域的全球治理，照顧廣大發展中國家的合理主張和訴求。

李強說，當今世界進入新的動盪變革期，不穩定不確定因素日益增多，聯合國的角色愈益重要。中方願與聯合國及各方加強協調溝通，推動建構更公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。

李強還說，台灣問題是中國核心利益的核心，相信主席女士及聯合國將繼續堅持一個中國原則。

根據大陸外交部網站，貝爾伯克表示，中國始終是聯合國堅定有力的支持者，在促進全球發展、應對全球挑戰中發揮重要領導作用。

貝爾伯克表示，習近平主席提出的四大全球倡議同聯合國憲章宗旨和原則高度契合，期待同中方圍繞本屆聯大「攜手共進」主題，在三大支柱特別是發展領域深化合作，共同促進世界和平與發展事業。

貝爾伯克並稱，聯大第二七五八號決議意涵清晰，本屆聯大將堅定恪守一個中國原則。

與此同時，大陸外交部副部長馬朝旭當地時間廿五日，在紐約會見美國常務副國務卿蘭多時，也提及台灣問題馬朝旭說，台灣問題純屬中國內政，事關中方核心利益，中方敦促美方切實堅持「一個中國政策」，兌現所作政治承諾，以實際行動維護台海和平穩定。

中國大陸國務院總理李強廿五日在紐約市會見美國企業主管及學術代表時，呼籲商界人士協助穩定美中關係。根據美中關係全國委員會會長歐倫斯轉述，李強發表演說時以「夫妻」比喻美中關係，提到夫妻間難免意見不同，但關係依然密切。

李強此行是近十年來中國國務院總理首度訪美，美中領袖上周通話後，他廿五日透過與美企主管閉門會談，表達北京希望與華府維持穩定關係的立場。美國總統川普與中國國家主席習近平今後一年可望舉行數次領袖會談，打破地緣政治僵局，討論貿易、國家安全及科技等議題。