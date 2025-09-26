陸配除籍案 海基會：對岸未回覆但有積極協助

今年初的陸配除籍證明案，波及上萬名民眾，有少數民眾並不能符合政府先前宣布的具結、延後案例，而由海基會致函海協會請求協助，對此海基會26日透露，海協會收到相關名單後，雖然沒有直接回覆，但因為兩岸之間公證協會往來彼此都有往來，透過往來管道我方得知對方也積極在做相關協助。

海基會副秘書長黎寶文指出，去函這幾波持續在做，相關情況據了解是海協會收到相關名單後，雖然沒有直接回覆，但因為兩岸之間公證協會往來彼此都有往來，透過往來管道我們得知對方「也積極在做相關協助」，他強調在正式回函上則沒有。

至於名單是否有處理到？黎寶文說，有處理但不確定處理狀況如何。因為有些狀況他知道原來是有這個人這個問題，至少這部分是確定，收到這個名單，後續處理還在等待後續狀況。這些民眾

此外，日前傳出一貫道信徒在大陸被拘高達9人，對於相關情況，黎寶文說，目前海基會收到的訊息與陸委會一致，狀況與之前報導過的一樣，沒有最新訊息。海基會一貫作法是，只要收到陳情或者有相關請託都會馬上跟家屬聯繫，目前這些案件都跟家屬持續連繫，也都跟家屬維持不錯關係，所以也提供必要協助。

他表示，大部分家屬都希望限制人身自由這件事情，能夠低調處理，所以向外說明都會去識別化，這單純是因為跟家屬的信任關係。他並提到，有觀察到大陸持續對一貫道強化控制力度，包含宣布它是邪教，近期也通過宗教人員網路行為規範等，都顯示大陸對宗教控制，特別是對超出其政權控制以外的宗教都在做控制，甚至意圖干涉台灣人民宗教自由，這對兩岸交流沒有太大幫助。

他提醒除了一貫道，所有台灣民眾要到大陸做交流，特別是宗教交流時，一定要注意人身自由與相關風險。

至於有些人似乎被放回來了、有些人沒有，原因為何？黎寶文說，「操之不在我方」，有些案例回來時，家屬都語帶保留，希望此事不要坐進一步探究，所以海基會也沒有太進一步的訊息。

他強調，因為這一切大部分操之在大陸方面，相關通報也未在既有機制上通報，海基會能做的就是持續循既有管道，包含傳真致函對方、對民眾進行呼籲等。

而一貫道為何還有人敢去大陸傳教？他說，現在不太清楚，但事件發生以來，陸續有接到陳情，所以「可能相關活動還有在進行」，但沒辦法確認這是否是整體性行為。最好的狀況是，希望海基會不要再接到類似陳情，因為這表示台灣人民到大陸的宗教交流沒有再受到不當限制與對待。