習政權2027「全面對外鬥爭」 陸委會副主委：台灣是首個目標

中央社／ 台北26日電
中共總書記習近平。 新華社
陸委會副主委沈有忠今天在一場演講上表示，中共總書記習近平若在2027年接續第四任期，將邁入「全面對外鬥爭」時期，或說是對美鬥爭，台灣將是第一個目標、第一張牌。

沈有忠今天上午在「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」2025學術研討會發表演講，該場學術研討會在國家圖書館召開。他說，習近平若在2027年接續第四任期，將開啟全面對美鬥爭，台灣將是第一張牌，台灣社會必須團結、連結國際，不讓周邊條件支持這樣的事情發生。

沈有忠表示，習第一任期、第二任期分別致力於權力鞏固、肅清政敵；第三任期為思想準備，包括現在不斷地操弄極端民族主義、愛國主義與定於一尊的高度集權，民族主義可以是雙面刃，對內讓國家團結也在對外擴張時為他國帶來風險。

沈有忠直言，極端民族主義與高度集權等兩個條件，讓現在的中國對於其他國家、民族來說，「中國是一個不定時炸彈」。

「鞏固權力後、肅清完政敵，內部也做好準備時，是不是開始要有一些動作」，沈有忠說，這個動作就是展開全面對美鬥爭，第一步則是瞄準台灣，台灣會是第一張牌，接下來日本、韓國、第二島鏈澳洲、美國夏威夷，甚至是美國本土。

沈有忠引用數據指出，中共對台持續灰色侵擾、威脅台灣民眾、經貿脅迫、認知作戰，對於台灣主權有如此的覬覦，透過多重脅迫行動和攻勢去壓迫台灣，「這就是為什麼我們認為中共是唯一的境外敵對勢力」。

沈有忠在問答環節強調，中共不可預測性增加，關於習第四任期對美鬥爭的討論，也有可能發生在任何其他時間點，前提有幾個必須被滿足的條件，例如做好承受他國制裁準備，才可能去走這步險棋，「我們要做的準備是，讓這些條件永遠不會發生」。

沈有忠強調，台灣必須團結起來，持續與國際社會有密切合作，這可以不讓所謂的侵台時間點出現。台灣的條件比烏克蘭好太多，不管是在經濟、軍事，還有台灣海峽天險，「我們唯一欠缺的就是團結」。

