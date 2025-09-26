陸駐日大使：在台灣等重大問題政治承諾基礎上推動兩國關係

十一將至，中國大陸各駐外使館接連舉辦慶祝中共建政76周年招待會。大陸駐日大使吳江浩昨在東京的招待會上，提及今年是抗戰勝利80周年，是正視歷史、汲取教訓、思考未來的重要年份，稱在恪守中日四個政治文件各項原則，堅持兩國領導人重要共識，信守歷史、台灣等重大問題政治承諾基礎上，中方願和日方推動兩國關係沿著正確方向行穩致遠。

據中新社，吳江浩25日在東京舉行慶祝中共建政76周年招待會，有日本前首相鳩山由紀夫、文部科學大臣阿部俊子、外務大臣政務官生稻晃子、公明黨黨首齊藤鐵夫、日中友好議員聯盟會長，和日本自民黨、日本共產黨、社民黨等政界代表和友好團體代表，110多國駐日使節和各界人士約1,600人出席。

會上，吳江浩宣介中共總書記習近平在九三閱兵上的講話，強調今年是正視歷史、汲取教訓、思考未來的重要年份，大陸將堅定站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

吳江浩還提到，在恪守中日四個政治文件各項原則，堅持兩國領導人重要共識，信守歷史、台灣等重大問題政治承諾基礎上，中方願和日方推動兩國關係沿著正確方向行穩致遠，開創人類和平發展合作的光明未來。

同日，中國大陸駐韓國大使館、駐南非使館也在當地舉行招待會，中國大陸駐歐盟使團和駐比利時使館也於當地時間24日在布魯塞爾聯合舉辦招待會，慶祝中共建政76周年。

在韓國的招待會上，中國大陸駐韓大使戴兵還提及，期待兩國各界更加積極投身中韓友好合作，並祝願韓方成功舉辦APEC會議。

中國大陸駐歐盟使團團長蔡潤則在布魯塞爾的招待會上說，今年是中歐建交50周年，中歐應攜手落實雙方領導人達成的重要共識和會晤成果，推動中歐關係行穩致遠。