陸駐日大使：在台灣等重大問題政治承諾基礎上推動兩國關係

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸駐日大使吳江浩於25日，在東京舉行慶祝中共建政76周年招待會，他表示，中方與日方在台灣等重大問題政治承諾基礎上推動兩國關係。中新社
十一將至，中國大陸各駐外使館接連舉辦慶祝中共建政76周年招待會。大陸駐日大使吳江浩昨在東京的招待會上，提及今年是抗戰勝利80周年，是正視歷史、汲取教訓、思考未來的重要年份，稱在恪守中日四個政治文件各項原則，堅持兩國領導人重要共識，信守歷史、台灣等重大問題政治承諾基礎上，中方願和日方推動兩國關係沿著正確方向行穩致遠。

據中新社，吳江浩25日在東京舉行慶祝中共建政76周年招待會，有日本前首相鳩山由紀夫、文部科學大臣阿部俊子、外務大臣政務官生稻晃子、公明黨黨首齊藤鐵夫、日中友好議員聯盟會長，和日本自民黨、日本共產黨、社民黨等政界代表和友好團體代表，110多國駐日使節和各界人士約1,600人出席。

會上，吳江浩宣介中共總書記習近平在九三閱兵上的講話，強調今年是正視歷史、汲取教訓、思考未來的重要年份，大陸將堅定站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

吳江浩還提到，在恪守中日四個政治文件各項原則，堅持兩國領導人重要共識，信守歷史、台灣等重大問題政治承諾基礎上，中方願和日方推動兩國關係沿著正確方向行穩致遠，開創人類和平發展合作的光明未來。

同日，中國大陸駐韓國大使館、駐南非使館也在當地舉行招待會，中國大陸駐歐盟使團和駐比利時使館也於當地時間24日在布魯塞爾聯合舉辦招待會，慶祝中共建政76周年。

在韓國的招待會上，中國大陸駐韓大使戴兵還提及，期待兩國各界更加積極投身中韓友好合作，並祝願韓方成功舉辦APEC會議。

中國大陸駐歐盟使團團長蔡潤則在布魯塞爾的招待會上說，今年是中歐建交50周年，中歐應攜手落實雙方領導人達成的重要共識和會晤成果，推動中歐關係行穩致遠。

中共 日本

相關新聞

邱垂正接見加拿大訪團：加艦今年兩度通過台海對台灣意義重大

大陸委員會主任委員邱垂正23日接見加拿大國安事務訪問團時，感謝加拿大長期支持台海和平穩定，並表示加拿大巡防艦今年兩度通過...

陸副外長會見美國副國務卿 促美以實際行動維護台海和平

大陸排序第一、正部級的外交部副部長馬朝旭，25日在美國與美國常務副國務卿蘭多會晤，針對台海議題，馬朝旭強調台灣問題純屬中...

陸駐日大使：在台灣等重大問題政治承諾基礎上推動兩國關係

十一將至，中國大陸各駐外使館接連舉辦慶祝中共建政76周年招待會。大陸駐日大使吳江浩昨在東京的招待會上，提及今年是抗戰勝利...

美6軍企遭中制裁 多涉及對台軍售

中國商務部25日公告，將美國最大軍用造船廠杭廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls）等三家美國軍企列...

習近平訪新疆接見代表 司令、政委雙缺席 曝一把手換人

新疆維吾爾自治區昨天在烏魯木齊舉行成立70周年慶祝大會，中共總書記習近平出席，全國政協主席王滬寧致詞表示，要始終維護新疆...

大陸完成第15次北極海科考 首次在北極冰區「載人深潛」

大陸團隊近日完成了第15次的北極海科考活動，官方披露消息指出，「深海一號」船搭載「蛟龍號」成功實現了大陸首次載人深潛北極...

