大陸完成第15次北極海科考 首次在北極冰區「載人深潛」

大陸團隊近日完成了第15次的北極海科考活動，官方披露消息指出，「深海一號」船搭載「蛟龍號」成功實現了大陸首次載人深潛北極冰區下潛，標誌著大陸深海進入和深海探測能力持續增強。

據大陸自然資源部微信公眾號，9月26日由該部組織的大陸第15次北極海（陸稱北冰洋）科學考察「雪龍2號」船返回上海，標誌著此次考察圓滿完成任務。本次考察由「雪龍2號」、「極地號」、「深海一號」和「探索三號」四船共同實施，是大陸規模最大的北極海科學考察，統籌實施了大陸國家重點研發計畫相關任務。

本次考察進一步提升了大陸對北極海快速變化及其影響的認識，為深入理解和有效應對全球氣候變化提供了重要支撐。期間，「雪龍2號」、「極地號」雙船在楚科奇海台、加拿大海盆和北極海中央區域完成了海洋環境綜合考察、載人深潛保障等任務，在冰邊緣區多學科綜合調查、氣-冰-海立體協同觀測等方面取得重要進展。

據介紹，兩船在高緯海域開展協同作業，提升了北極海考察同步觀測能力，填補了北極海高緯海區觀測資料空白，為提升海洋環境預測預報能力提供支撐。此外是長期准即時監測浮冰漂移過程以及冰下水文和生態變化，為進一步揭示北極海多圈層季節性演變及其內在機理提供支撐。三是首次按不同水深梯度和時間尺度布放多套海底生物影像觀測系統，獲取了多要素、多層次、多時空尺度的冰邊緣區調查資料；多次捕捉到次表層葉綠素的極大值現象，增進了對北極「海雪」形成機制的理解，為深入研究北極冰邊緣區生態系統對海冰消退的回應奠定基礎。

值得注意的是，在「雪龍2號」船保障支持下，「深海一號」船搭載「蛟龍號」成功實現了大陸首次載人深潛北極冰區下潛，標誌著大陸深海進入和深海探測能力持續增強。

初步研究發現，北極部分海域底棲生物密度、生物多樣性、個體體型在幾十至上百公里空間範圍內呈顯著差異，為揭示極地深海底棲生物的空間分佈規律和評估氣候變化對深海底層生態系統的影響提供了有力支撐。

近年來大陸極地考察有不少突破，包含2023年9月5日北極科考船「雪龍2號」抵達北緯90度暨北極點區域，這是大陸科考船1999年啟動北極科考以來，第一次抵達北極點區域開展綜合調查。

大陸的極地科考已經在2024年邁入40年，去年6月中共政治局委員兼大陸副總理何立峰指出，大陸正由「極地大國」向「極地強國」邁進，未來要加強對極地事務的統籌謀化、深化國際交流合作。