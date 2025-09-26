北太平洋海警論壇上海登場 疫情後美俄大陸等6方負責人首次齊聚

大陸主辦的第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇高官會，日前在上海舉行，包含大陸、美國、加拿大、俄羅斯、日本、南韓等6方的海岸巡防機構領導人參加，創下2020年來首次線下齊聚的紀錄。

據大陸海警局，9月22日至26日大陸海警局在上海成功舉辦第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇高官會。來自加拿大海岸警備署、日本海上保安廳、南韓海洋警察廳、俄羅斯聯邦安全總局邊防局、美國海岸警衛隊和大陸海警局、大陸交通運輸部海事局代表共80餘人參加會議。

北太平洋地區海岸警備執法機構論壇（North Pacific Coast Guard Forum，簡稱NPCGF）是2000年由日本海上保安廳倡議建立的一個區域海警合作機制，成員機構涵蓋大陸海警局、加拿大海岸警備署、日本海上保安廳、南韓海洋警察廳、俄羅斯聯邦安全總局邊防局、美國海岸警衛隊等6方。大陸於2004年加入。論壇每年由各方輪流主辦，各召開一次專家會與高官會。

今年4月7日至11日大陸位於江蘇省南京市成功主辦論壇專家會。當時大陸官方表示上述成員機構，「自2019年以來首次全部派代表參會」。

至於本次論壇高官會，則是2020年以來六國成員機構主要負責人的首次線下齊聚，發布了「第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇高官會主席聲明」。

會議圍繞協作打擊海上偷渡、毒品販運等海上跨國犯罪，加強雙多邊海上執法合作與聯合行動，協調北太平洋公海漁業執法巡航，海上應急救援和生態環境保護經驗交流，加強執法資訊共用，組織論壇聯合演練，維護海上安全穩定等內容進行了深入和務實的討論交流，並就下一年度合作計畫初步達成共識。

官方表示，本次活動對推動開展跨地區海上安全、海洋環保、能力建設等領域交流合作，維護地區海上安全穩定具有重要意義。

會議期間，大陸海警局局長郁忠作為陸方代表團團長主持召開團長見面會，中韓舉行雙邊會談，工作組組長舉行碰頭會，此外大陸還組織各參會代表參觀了大陸海警局基層單位及艦艇。會議最後，陸方向下一屆論壇主辦方俄羅斯聯邦安全總局邊防局移交論壇會旗。