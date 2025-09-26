陸副外長會見美國副國務卿 促美以實際行動維護台海和平

大陸排序第一、正部級的外交部副部長馬朝旭，25日在美國與美國常務副國務卿蘭多會晤，針對台海議題，馬朝旭強調台灣問題純屬中國內政，事關大陸核心利益，敦促美方切實堅持一個中國政策，兌現所作政治承諾，以實際行動維護台海和平穩定。

據大陸外交部官網，9月25日馬朝旭在紐約會見蘭多（Christopher Landau）。雙方「就中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入、建設性地交換了意見」。官方發布的圖片還顯示，副部級的大陸駐美大使謝鋒也在座。

馬朝旭闡述了大陸的原則立場，指出中美應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，落實好兩國元首達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。他並強調，台灣問題純屬中國內政，事關大陸核心利益，敦促美方「切實堅持一個中國政策，兌現所作政治承諾，以實際行動維護台海和平穩定」。

此外，雙方同意保持溝通對話，有效管控分歧，拓展互利合作。

蘭多在「X」平台發文指出，很少有雙邊關係像中美關係一樣對美國人民的安全和繁榮如此重要。「為了推進這段關係，今晚我在紐約聯合國大會期間與馬朝旭進行了長時間會談」。「川普政府將繼續與中國進行建設性溝通，以促進美國的利益」。

中共政治局委員兼大陸外長王毅23日在北京會見美國眾議院訪團時也表示，中美是夥伴而非對手，更不是敵人。作為兩個大國，中美需要加強交流對話，避免誤解誤判，防止對立對抗，推進互利合作，共擔大國責任。他並提到，台灣問題是中國內部事務，「大陸和台灣同屬一個中國是自古到今的事實，是台海真正的現狀。美國在一個中國問題上是有政治承諾的。維護台海和平穩定，就應堅決反對『台獨』」。