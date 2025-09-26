邱垂正接見加拿大訪團：加艦今年兩度通過台海對台灣意義重大

大陸委員會主任委員邱垂正23日接見加拿大國安事務訪問團時，感謝加拿大長期支持台海和平穩定，並表示加拿大巡防艦今年兩度通過台灣海峽，對台灣意義重大，展現維護區域和平穩定的堅定承諾。

據陸委會，邱垂正23日接見由加拿大國防部前參謀總長羅森（Tom Lawson）擔任團長的加拿大國安事務訪問團，團員還有另一位前加拿大參謀總長艾韋恩（Wayne Eyre）、前加國總理國安情報顧問芮文生（Vincent Rigby）等多位卸任官員，並由加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）陪同拜會。

邱垂正表示，感謝加拿大長期支持台海和平穩定，尤其加拿大巡防艦今年兩度通過台灣海峽，不畏中共威嚇，堅持自由航行原則，對台灣意義重大，展現維護區域和平穩定的堅定承諾。

邱垂正強調，面對中共的極限施壓，「政府不放棄爭取兩岸不預設政治前提、對等尊嚴的對話」，也秉持賴總統所提出的「和平四大支柱行動方案」，強化台灣韌性及自我防衛力量，並深化與理念相近國家合作，共同捍衛自由民主的價值。

他並表示，美國印太司令部司令帕帕羅上將（Admiral Samuel Paparo）指出，中國大陸連續在台海大規模軍演非單純的演習，而是隨時可能「由演轉戰」的威脅。台灣唯有增加實力、加強準備，帶著背水一戰的決心，才能捍衛我們所珍愛的自由、民主、法治、人權的普世價值。