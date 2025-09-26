快訊

李強與美友好團體座談：中美兩國可以、也應成為夥伴和朋友

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
紐約當地時間2025年9月25日，大陸國務院總理李強與美國友好團體座談。美中貿易全國委員會、美中關係全國委員會、美國商會、對外關係委員會代表、學者及企業負責人出席。 新華社
據新華社，紐約當地時間2025年9月25日，大陸國務院總理李強在紐約同美中貿易全國委員會、美中關係全國委員會、美國商會、對外關係委員會代表、學者及企業負責人等美國友好團體座談。李強在聽取美方人士發言後表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國可以成為、也應成為夥伴和朋友。

與會美方人士表示，中國近年來在經濟成長、科技創新、社會發展等領域的成就令人欽佩。美中關係關乎兩國、影響世界。希望美中保持高層交往，擴大各領域對話，加強互利合作，密切人文交流，發展長期穩定的美中關係，為國際社會注入更多確定性。美國企業界看好中國經濟發展前景，將持續擴大在華投資，為促進兩國合作、增進相互了解發揮橋樑作用。

李強表示，回顧歷史，中美兩國的友好往來是主流和大勢。著眼於未來，中美兩國需要找到新時期正確相處之道。正如習近平主席所講，寬廣的太平洋可以容納中美兩國和其他國家。中美作為世界兩大力量，應當相互尊重、和平共處、合作共贏，在相互成就中實現共同繁榮。

他說，經貿關係是兩國關係的重要組成部分。中美兩國市場結構差異較大、產業結構互補性強，在國際產業鏈中都佔據重要位置，雙方加強經貿合作互利共贏，惠及全球。

李強指出，中國有信心有能力維持經濟穩定健康發展，為包括美國企業在內的各國企業創造更多機會。無論外部環境如何變化，中國都將竭盡所能為外資企業發展提供更多確定性。

他提到，一是中國將永遠秉持建設性和負責任態度，同美方在平等、尊重、互惠的基礎上，共同促進中美經貿關係穩向好。二是中國將始終聚焦發展，推動自身經濟穩健成長。中國經濟有獨特的穩定運作機制，市場潛力加速釋放、創新動力持續迸發、經濟活力不斷增強，這對企業意味著巨大的可預期的發展機會。三是中國將始終信守承諾，堅定不移擴大對外開放，持續放寬准入、擴大進口，積極回應外資企業關切，幫助解決實際困難，讓各國企業在中國安心經營發展。

李強強調，中美關係的基礎在民間，其健康發展需要兩國民間合力推動。希望美國各界人士採取更多積極行動，增進兩國相互了解，拓展各領域務實合作，為促進兩國發展、增進兩國友好做出更大貢獻。

美中關係 中美關係 經濟發展

