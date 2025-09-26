快訊

燃燒的佛國：尼泊爾抗爭平息，新時代何去何從

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

聯大主席貝爾伯克：2758號決議意義清晰 本屆聯大堅定恪守一中原則

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
紐約當地時間2025年9月24日，大陸國務院總理李強在紐約會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克。 新華社
紐約當地時間2025年9月24日，大陸國務院總理李強在紐約會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克。 新華社

據大陸外交部網站，紐約當地時間2025年9月24日，大陸國務院總理李強在紐約會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克。據其新聞稿，李強對貝爾伯克說，台灣問題是中國核心利益的核心，相信主席女士及聯合國將繼續堅持一個中國原則。貝爾伯克也回應李強表示，聯大第2758號決議意義清晰，本屆聯大將堅定恪守一個中國原則。

李強表示，當今世界進入新的動盪變革期，不穩定不確定因素日益增多，聯合國的角色愈益重要。習近平主席不久前鄭重提出全球治理倡議，旨在支持聯合國在國際事務中發揮應有作用，推動各國依托聯合國等多邊機制，更加有力地應對時代挑戰。中方願與聯合國及各方加強協調溝通，推動建構更公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。

李強指出，中國堅定維護聯合國權威和作用，支持透過改革提質增效，打造一個更有效率務實的聯合國；平衡推動和平、發展、人權三大支柱，更專注於發展議程；推動加強人工智慧、網路空間、極地、外空等新興領域的全球治理，照顧廣大發展中國家的合理主張和訴求。

李強並表示，台灣問題是中國核心利益的核心，相信主席女士及聯合國將繼續堅持一個中國原則。

貝爾伯克表示，中國始終是聯合國堅定有力的支持者，在促進全球發展、應對全球挑戰中發揮重要領導作用。習近平主席提出的四大全球倡議同聯合國憲章宗旨和原則高度契合，期待同中方圍繞本屆聯大「攜手共進」主題，在三大支柱特別是發展領域深化合作，共同促進世界和平與發展事業。

她並回應李強對台灣問題的關切說，聯大第2758號決議意義清晰，本屆聯大將堅定恪守一個中國原則。

聯合國 李強 台灣問題

延伸閱讀

陸溫室氣體拚減排10% 聯合國氣候峰會 習近平設定十年目標

新疆維吾爾自治區70周年大會 習近平未發言、王滬寧強調維護社會穩定

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

在紐約會見比爾蓋茲 陸總理李強：中美應持續緊密合作

相關新聞

陸國防部：福建艦服役「不會太遠」

共軍航母福建艦日前完成殲—15T、殲—35、空警—600三型艦載機彈射起飛和著艦訓練，官媒稱未來打擊範圍將覆蓋第二島鏈。...

習近平訪疆「他」沒陪同 新疆軍區一把手換人

新疆維吾爾自治區昨天在烏魯木齊舉行成立七十周年慶祝大會，中共總書記習近平出席，大陸全國政協主席王滬寧致詞表示，要始終維護...

雙城論壇暫緩後…金門縣長陳福海今擬赴大陸參訪

在台北市突然宣布延後與上海市的雙城論壇，且原因眾說紛紜之際，金門縣長陳福海今日赴大陸地區福建省漳州市，將進行參訪以及宗教...

一貫道仍有9人在大陸被拘 陸委會呼籲信徒：盡量避免宗教活動

陸委會副主委沈有忠近日指出有台灣一貫道的夫妻在大陸被抓，妻子有返台、丈夫則沒有，而對於目前在大陸的台灣一貫道信徒，陸委會...

聯大主席貝爾伯克：2758號決議意義清晰 本屆聯大堅定恪守一中原則

據大陸外交部網站，紐約當地時間2025年9月24日，大陸國務院總理李強在紐約會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克。據其新聞...

直擊股市沙龍！大陸A股飆漲 散戶熱談投資心法

近期大陸股市（A股）維持上漲行情，外界除關注A股的後續走勢，也觀察被稱為「散戶」的個人投資者對這波行情有什麼樣的反應。聯合報數位版記者在9月的第一個周末造訪上海黃浦區的「股市沙龍」，直擊大陸散戶的動向與炒股心得。有人稱來沙龍是要「看看這群韭菜」，究竟現在市場熱況是真槍實彈？或是離崩盤已不遠矣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。