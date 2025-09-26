雙城論壇暫緩後…金門縣長陳福海今擬赴大陸參訪

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
金門縣長陳福海26日至27日將到大陸漳州考察東山關帝廟周邊園區。（圖／取自「東山風動石景區」微信公眾號）
在台北市突然宣布延後與上海市的雙城論壇，且原因眾說紛紜之際，金門縣長陳福海今日赴大陸地區福建省漳州市，將進行參訪以及宗教園區經營管理交流。

這是陳福海今年首度前往大陸，他也是「賴十七條」後第二位登陸的縣市長，僅次於苗栗縣長鍾東錦。

據公告，陳福海計畫於今日搭船前往廈門，再轉往漳州參訪考察，並於明日返金。金門縣金沙鎮石雕公園預計於明年落成，園區有33公尺高的文殊菩薩石雕，為汲取引進宗教團體共同經營園區之經驗，縣府由陳福海於26日至27日率團赴大陸地區進行參訪及宗教園區經營管理交流。

此次行程將聚焦於大陸知名的福建省漳州東山縣「關帝文化產業園」，考量金門與漳州兩地距離相近，且同為閩南宗教文化脈絡，園區之經營管理模式值得借鏡。

公開資料顯示，這座園區位於東山縣銅陵鎮岵嶁山麓，占地面積420多畝。東山關帝廟始建於明洪武二十年（1387年），歷經600多年仍保存完整。廟宇內裝飾精美，集剪瓷雕、石雕、金漆木雕、鎏金畫等多種傳統工藝於一體，被譽為「閩南建築藝術博物館」。

東山關帝廟與山西運城關帝廟、河南洛陽關帝廟、湖北當陽關帝廟並稱全中國四大關帝廟，也是台灣地區眾多關帝廟的香緣祖廟。沿廟後石階上行，可見一塊高4公尺、重200噸的「風動奇石」懸於崖邊，明代抗倭的銅山古城牆蜿蜒其後。

今年初大陸國家文物局批覆「中國世界文化遺產預備名單」，將「關聖文化史跡」列入，聯合申報遺產地涵蓋大陸地區四省六地八處，東山關帝廟即位列其中，突顯歷史文化底蘊與份量。

據本報記者統計，扣除台北市長蔣萬安延後赴陸出席雙城論壇，今年以來赴陸交流的縣市首長已有7人次，涵蓋連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、金門縣長陳福海、台東縣長饒慶鈴。其中，鍾東錦、王忠銘各赴陸2次。

去年1至9月赴陸的縣市長有10人次，2023年同期則有12人次，整體看來下降趨勢明顯。

