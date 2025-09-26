聽新聞
指與台灣軍事合作…陸制裁3美企 列「不可靠實體」清單

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸商務部25日公告，將薩羅尼克科技等3家美國企業列入不可靠實體清單。 （美聯社）
大陸商務部25日公告，將薩羅尼克科技等3家美國企業列入不可靠實體清單。 （美聯社）

大陸商務部廿五日公告，將薩羅尼克科技等三家美國企業列入不可靠實體清單，指控其與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

被列入不可靠實體清單三家美國企業，分別是海上無人載具製造商薩羅尼克科技、創新衛星技術公司愛爾康及海底工程與應用技術公司國際海洋工程，上述企業被列入不可靠實體清單後，將禁止從事與大陸有關的進出口，禁止在大陸境內新增投資。

同時，大陸商務部也公告將三家美國企業列入出口管制管控名單，分別是杭亭頓．英格爾斯工業、扁平地球管理公司及全球維度公司，將禁止向上述三家美國實體出口兩用物項，正在開展的相關出口活動應當立即停止。

指與台灣軍事合作…陸制裁3美企 列「不可靠實體」清單

大陸商務部廿五日公告，將薩羅尼克科技等三家美國企業列入不可靠實體清單，指控其與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

