陸國防部：福建艦服役「不會太遠」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
福建艦即將服役。新華社
福建艦即將服役。新華社

共軍航母福建艦日前完成殲—15T、殲—35、空警—600三型艦載機彈射起飛和著艦訓練，官媒稱未來打擊範圍將覆蓋第二島鏈。對於該艦何時入列，大陸國防部發言人張曉剛廿五日表示，福建艦試驗訓練正按計畫順利推進，「大家期盼的那一天不會太遠。」

張曉剛廿五日主持大陸國防部例行記者會，就媒體關切福建艦何時入列（服役）時表示，近日，殲—15T、殲—35和空警—600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練，標誌著福建艦具備了電磁彈射和回收能力，為後續各型艦載機融入航母編隊體系打下良好基礎。

張曉剛接著說，「福建艦試驗訓練正按計畫順利推進，大家期盼的那一天不會太遠。」

對於福建艦的相關進展，大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」引述軍事專家稱，這三型艦載機將使福建艦對空、對海、對地打擊的綜合作戰能力有質的提升，福建艦航母作戰群打擊範圍可覆蓋第二島鏈，西太平洋戰略格局將被重塑。同時，美方和外界也關注其對美軍和美台軍事部署的影響。

