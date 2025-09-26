習近平訪疆「他」沒陪同 新疆軍區一把手換人

新疆維吾爾自治區昨天在烏魯木齊舉行成立七十周年慶祝大會，中共總書記習近平出席，大陸全國政協主席王滬寧致詞表示，要始終維護新疆社會大局穩定，新疆安定團結局面得來不易，要築起維護社會穩定和長治久安的銅牆鐵壁；此外要加強黨的全面領導，並健全鑄牢中華民族共同體意識制度，引導各族群眾樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

習近平在大會全程直播中並未發言。王滬寧表示，新疆各族幹部群眾，要始終堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，持續推進事關新疆長治久安的根本性、基礎性、長遠性工作。

王滬寧強調，新疆安定團結局面得來不易，必須格外珍惜。要鞏固新疆穩定團結、和諧穩定局面，加強和創新社會治理，築起維護社會穩定和長治久安的銅牆鐵壁。

王滬寧說，要始終堅定深化改革擴大開放。新疆自古就是絲路連結東西方的重要樞紐，未來新疆開放的大門將越開越大。進一步全面深化改革，推動絲路經濟帶核心區建設，打造亞歐黃金通道和向西開放橋頭堡。

習近平上個月也曾親赴拉薩出席西藏自治區成立六十周年大會，王滬寧與蔡奇亦同行，規格同樣史無前例。當時習近平也未在大會上發表談話，由王滬寧致詞。

另據港媒報導，習近平廿三日接見新疆各族各界代表時，新疆軍區司令員柳林中將、政委楊誠中將，被發現雙雙缺席；陪同的則是新晉升為中將的文東，被認為應已在新疆軍區擔任要職。

文東今年五十七歲，曾任駐湖北的空降兵軍參謀長，後到新疆軍區任黨委常委，再擔任空降兵軍軍長。習近平去年十一月在湖北視察空降兵軍，曾聽取文東進行工作彙報，其軍裝和肩章顯示其時他仍為空軍少將。

如今，他在新疆亮相已經身著陸軍中將軍裝，顯示極有可能已經跨界擔任副戰區級的新疆軍區司令員。