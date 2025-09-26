觀察站／陸甩戰狼外交 爭取正面評價

第八十屆聯合國大會正在紐約召開，相較美國總統川普親自出席「罵遍」全球，甚至痛批遭「三重破壞」，中國大陸接連兩天分別由國家主席習近平、總理李強就氣候變遷、全球貿易做出看似「讓步」的表態，在近年各類國際舞台多成為強勢領導人的表演場下，中方似在「以退為進」，藉機塑造正面形象爭取更多國際支持。

本屆聯合國大會，在美俄阿拉斯加鋒會、上合天津峰會、中共九三北京閱兵等國際大事件後，以及中美持續展開經貿會談、以巴衝突未歇等背景下召開，接下來的十月，國際還將迎來東協峰會、南韓慶州ＡＰＥＣ峰會，和可能的「川習會」。

在此之下，儘管此次聯大主題為「攜手共進」，旨在重申多邊主義和團結承諾，應對全球挑戰等，但在川普個人秀的失焦下，「團結」二字似乎已被拋於腦後，更遑論有所建樹。

而相較川普的「罵遍」全球，大陸先是國務院總理李強提出，不尋求ＷＴＯ特別待遇，後由習近平宣布，中方承諾明確減排目標，乍看下似乎出現兩極對比，卻也與近幾年川普在任時的多數情況相似，即看著川普的「他橫任他橫」，中方則在另一頭甩開戰狼外交形象，積極攏絡全球南方、爭取西方世界支持。

這場聯合國大會，既是川普「強人秀」現場，也是中國大陸為接下來ＡＰＥＣ峰會、川習會，乃至再下個月的聯合國氣候變化大會鋪路，在上談判桌前準備籌碼的場域。