一貫道仍有9人在大陸被拘 陸委會呼籲信徒：盡量避免宗教活動

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑25日呼籲一貫道信徒盡量避免在大陸進行宗教活動。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委沈有忠近日指出有台灣一貫道的夫妻在大陸被抓，妻子有返台、丈夫則沒有，而對於目前在大陸的台灣一貫道信徒，陸委會副主委兼發言人梁文傑25日披露，尚未返台在拘留中的還有9人，目前中共對宗教活動執法越來越嚴格，呼籲信徒為了人身安全，「還是盡量要避免相關的活動」。

梁文傑25日在記者會上回應媒體提問時，針對沈有忠提及的個案以及先前的一貫道老人情況，表示關於這個案子我們都有持續跟家屬保持聯繫，來提供必要的協議，只不過基於尊重家屬的意願，就不說細節，但是中共是以他們涉嫌觸犯中共刑法第300條，也就是組織利用會道門破壞法律實施加以拘捕，從去年以來，尚未返台在拘留中的一貫道的部分，還有9個人。

他表示，按照中共的「宗教事務條例」，進行宗教活動必須要在經過核准設立的固定的場所，且要有審核通過的宗教教職人員來進行，也就是場所要固定、審核通過，人員也是要審核通過的宗教教職人員，否則就是非法行為（組織利用會道門破壞法律實施）。

他再次提醒，「我知道一貫道的很多道親都認為，他們在國民黨的時候在台灣也被迫害過，所以也不害怕，他們有那種傳教的義務跟使命，但不過現在中國大陸執法越來越嚴格，希望大家為了自己的人身安全，還是盡量要避免相關的活動，避免被中共入罪」。

他並未具體回應報捕的一貫道信徒，相關原因真的是傳教還是只是觀光，僅表示「關於案件的細節，我們尊重家屬我們就不談，但是他們確實是因為中共刑法300條被拘留」。

