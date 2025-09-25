聽新聞
雙城論壇羅生門…蔣萬安發言絲毫沒怪陸委會 陸委會：與北市府溝通順暢

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會表示，與北市府溝通順暢，若北市府真覺得陸委會刁難，蔣萬安市長與副市長「發言不會這麼平和」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會表示，與北市府溝通順暢，若北市府真覺得陸委會刁難，蔣萬安市長與副市長「發言不會這麼平和」。（記者廖士鋒／攝影）

雙城論壇臨時延後，箇中原因眾說紛紜，對於不少報導指責陸委會，陸委會25日表示，跟台北市政府的溝通非常的順暢，北市林奕華副市長跟蔣萬安市長的發言，「也沒有絲毫責怪陸委會在刁難的意思」。對於論壇延後，陸委會強調，「他們（台北市政府）覺得不著急，那旁邊的人何必替他們著急」，若12月底再去，「這也是很正常的事情」。

陸委會副主委梁文傑25日在記者會上說，北市府送件這次要簽這兩份備忘錄，一份是水治理合作的MOU，另外是關於職業培訓合作的MOU。水治理部分比較單純，因為我們的（經濟部）水利署，就有關河川的部分當然可以合作，但立場是合作的範圍，不可以涉及到國家的關鍵基礎設施，譬如水庫，還有一個叫做下水道，內政部對下水道的認定也是國家基礎設施，所以不可以做圖資的交流，這兩個部分做一個限制性的條件。

另外一個部分就是職業培訓，勞動部的主要考慮是要避免用就業服務或者是技能檢定等等，使得最後會造成一種兩邊實際上在互相，「譬如說我這邊把人送到上海去做職業培訓，上海那邊把人送到台北來做職業培訓」等等，這會違背法令，因為台灣沒有開放任何大陸人來台灣工作，除非是一些特殊條件，若利用職業培訓來工作，不符合《兩岸條例》，《兩岸條例》也規定不可以從事勞務仲介，也就是把台灣的人仲介到大陸去工作，所以這個MOU「因為簽署的用詞比較模糊，所以這個疑慮一直沒有辦法消除」。

他解釋，勞動部從法令面來看，沒有辦法說照台北市政府所提出來的版本，就讓他通過，「必須要台北市政府做修正」。

整體而言，梁文傑說，這兩份MOU勞動部也已經把修正意見給台北市政府，其他的各個部會也把跟水治理MOU他們的修正意見給台北市政府，台北市政府也要照著這幾個部會的修正意見去修改，「基本上也不用再重新申請，所以MOU的審查在我們看來現在是到此為止」。

他說明，這整件事情其實陸委會跟台北市政府的溝通是非常的順暢，因為這個事情有太多的所謂的不具名人士在放話，建議大家最正確的看法應該是去看林奕華副市長跟蔣萬安市長的發言，「如果他們真的覺得我們處處刁難，我想他們發言不會這麼平和，他們也沒有絲毫沒有責怪陸委會在刁難的意思」。

梁文傑還提到，整件事情，覺得台北市政府有自己做事的步驟，「他們覺得不著急，那旁邊的人何必替他們著急」，他用閩南語的俗諺「別人在吃米粉，你在一旁喊燙」形容。表示還是要看林副市長跟蔣市長的態度，他們覺得現在不急，也許可以到12月底再去，「我覺得這也是很正常的事情」。

至於備忘錄有無提及水庫、下水道？梁文傑說，應該說備忘錄通常都是一個很模糊的意向書，因為它很模糊，所以可以包山包海，各個單位就他疑慮的部分，指出來說你不可以碰到水庫、下水道的圖資，這些修正意見都已給市政府。

而有媒體表達對勞工交流培訓、或者實習的擔憂，梁文傑說，不希望MOU有觸及到這一類的事情。他指出，台北市政府作為台灣地方政府的領頭羊，我們也不希望說未來會被對方當成是要送台灣年輕人去大陸就業的一個單位，「這個部分我們的考慮是相當全面的，我們也沒有讓台北市政府太為難」。因為政府也提出了修正意見，市府畢竟還要跟上海方面磋商，「也許是因為他們跟上海方面的磋商的狀況，可能有一些困難，實際的情況，我建議你們可以去問一下台北市政府」。

另外，有媒體稱北京當局可能收回對直轄市在統戰跟對台事務的自主權，梁文傑說，有注意到該報導，「不過在我們的認知，對台事務、對台政策一向都是由中央決定，各個地方政府只是辦事單位，比如說雙城論壇，上海市也只是辦事單位，所以我們不覺得有什麼緊縮的問題」。

