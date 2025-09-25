大陸盼旅遊小兩會不扯政治 陸委會表態：小兩會跟政治問題無關

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會發言人梁文傑25日表態指，我方從頭到尾沒有想把小兩會界定成具有任何政治功能，從來沒有表示過要去談什麼政治問題。記者廖士鋒／攝影
本報日前披露，兩岸觀光「小兩會」人員在海南島接觸，陸方也向我方業者傳達「只要不牽扯政治就可以談」的訊息，顯示正在對兩岸旅遊恢復釋出新訊號。對此，陸委會也給予正向的回應，表示沒有想把「小兩會」界定為具有政治功能，它是純粹是事務性的做一些細節做溝通，陸方說我方企圖政治化，這是不實說法。

兩岸旅遊、特別是陸客來台灣本島，現在關鍵在於我方提出要先由「小兩會」（我方台旅會、陸方海旅會）溝通，本報日前披露近日在海南島舉行的「情繫瓊台﹒魅力雙島—兩岸文化和旅遊聯誼行」活動期間，陸方向我方的業者釋出「只要不牽扯政治就可以談」的訊號，而針對上周我陸委會喊話儘速透過小兩會進行觀光議題協商，大陸國台辦發言人陳斌華昨天則指出我方政府「歪曲兩岸旅遊行業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化」。

陸委會副主委梁文傑25日在記者會上回應本報記者提問時指出，我們注意到在海南島有這場活動，大陸文旅部的官員，還有我們台灣台旅會在大陸的代表都有與會，我們也注意到說他們有說「只要不牽扯政治就可以談」這個說法。

梁文傑表示，我方的態度很清楚，「小兩會」的功能從來就不是在討論政治問題，跟政治問題無關。上一次台旅會發函給陸方的海旅會，建議是就旅遊安全、品質穩定性、公平性等事項進行溝通。「我們從頭到尾沒有想把小兩會界定成具有任何政治功能，它是純粹是事務性的做一些細節做溝通，和兩岸之間其他各種各項業務單位的日常性溝通基本上一致」。

他表示，國台辦昨天說，我方企圖將雙方接觸「政治化」，這個是不實的說法，「我們也覺得很困惑」，我方從來沒有表示過要去談什麼政治問題。關於小兩會的溝通，他重申，我方今年2月已經去函，希望陸方的海旅會能夠儘快的回覆。

至於今年台灣赴大陸旅遊人口已達200多萬，是否有思考符合市場現況及回應業者訴求，盡速解除禁團令？梁文傑表示，當時的限制的理由主要是因為安全問題，去年7月立法院也通過一個決議要求開放團客過去，決議的前提也是在安全無虞的情況之下，所以我們其實一直在密切關注我們國人在大陸失蹤，或是遭到留置盤查、限制人身自由的案例，有沒有越來越多的情況。這些狀況我們會盡全力的去掌握。

梁文傑指出，「目前」赴陸旅遊警示還是橙色燈號，還是建議國人避免非必要的旅遊，所謂開放團客到大陸去，還是要以維護國人赴陸旅遊的安全為前提。

有媒體詢問，小兩會雖是做事務溝通，但溝通勢必產生政治效應？如何做到讓大陸擔憂的政治效應降低？梁文傑說，比較健康的態度還是實事求是把事情解決掉，他舉例，去年在金門海域「三無漁船」沉沒的事件，當時也是因為有事實的需求，要把事情解決，「所以後來也達成了一個比較令人滿意的結果」。兩岸之間其實每天都在互動，如果什麼事情都要扣上要以九二共識為前提，那很多事情都做不了，「還是希望能就雙方的需求面，來實事求是地把一些事情解決」。

