菲總統會見陸大使：菲奉行一中政策 台灣問題是中國內政

中菲近期在南海衝突白熱化，從大陸劃設黃岩島領海基線，到雙方多次發生船隻碰撞。菲律賓總統小馬可仕25日會見即將離任的大陸駐菲律賓大使黃溪連時強調，南海問題並非菲中關係的全部，不能讓南海爭議定義兩國關係。馬可仕還說，台灣問題是中國內政，菲方堅定奉行一個中國政策。

大陸駐菲律賓大使館網站發布新聞稿指，黃溪連25日辭行拜會小馬可仕。新聞稿稱，小馬可仕高度評價黃溪連履職期間為穩定菲中關係所做積極努力，並表示，儘管當前菲中關係因南海問題面臨困難，但雙方通過外交對話管控了局勢。南海問題並非菲中關係的全部，不能讓南海爭議定義兩國關係。

小馬可仕強調，菲方致力於通過對話協商與中方一道管控分歧，維護地區和平穩定。

小馬可仕還提到台灣，稱台灣問題是中國內政，菲律賓是最早承認世界上只有一個中國以及中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府的國家之一，菲方堅定奉行一個中國政策。

小馬可仕表示，今年是菲中建交50週年，菲政府將繼續推動老馬可仕總統與中方領導人一道開創的外交關係，延續菲中友好，鼓勵各領域、各層級加大對話交流，尤其是人文交流和經貿合作。

據新聞稿，黃溪連對不能讓南海爭議定義中菲關係表示贊同，強調雙方應通過對話協商管控好分歧，共同維護海上安寧和地區和平穩定。

黃溪連指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，完全是中國內政，「希望菲方信守承諾，恪守一個中國原則，慎重、妥善處理涉台問題」。

黃溪連表示，中菲建交50週年歷程表明，睦鄰友好符合兩國和兩國人民的根本利益，反映了兩國人民的主流民意和共同心聲。希望菲方與中方相向而行，推動中菲關係早日重回正軌。

黃溪連於2019年起擔任大陸駐菲大使，他19日已辭行拜會菲律賓外交部長拉薩洛，表示希望中菲關係在雙方共同努力下早日重回正軌。

近年中菲在仁愛礁、黃岩島等南海主權爭議海域的衝突持續升級。上月兩國船隻在黃岩島海域追逐，發生大陸自家軍艦和海警船相撞意外。大陸本月宣布在黃岩島設立「國家級自然保護區」後，中菲船隻日前又在該海域發生碰撞事故。