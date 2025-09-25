月初剛隨金正恩出席九三閱兵 北韓外相崔善姬27日起訪陸4天

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆25日宣布，應外長王毅邀請，北韓外相崔善姬將於27至30日對大陸進行訪問。崔善姬（車廂內身穿白色西裝外套者）9月初才陪同北韓領導人金正恩到北京出席九三閱兵。（新華社）
大陸外交部發言人郭嘉昆25日宣布，應外長王毅邀請，北韓外相崔善姬將於27日起訪陸4天。這將是崔善姬就任外相以來，首次與大陸外長會晤。這也是大陸與北韓在短時間之內又一次的高層互動。

郭嘉昆在大陸外交部例行記者會上表示，崔善姬將於27至30日對大陸進行訪問。北韓官媒朝中社同日發布了消息。

這將是崔善姬2022年6月就任外相以來，首次中朝外長會晤。上一次大陸與北韓外長舉行單獨會晤是在2019年9月，當時王毅訪問北韓，並與時任北韓外相李勇浩會談。這將是崔善姬自2022年6月就任外相以來，首次單獨會晤大陸外長。

崔善姬9月初才陪同北韓領導人金正恩到北京出席九三閱兵，大陸國家主席習近平與金正恩舉行6年來首次會談。

當時雙方披露的會談內容皆未提及朝鮮半島「無核化」議題，曾引發關注。有分析認為，中方以最高規格禮遇款待金正恩且不談「無核化」，是中朝發出清晰政治信號，接下來將加強高層互動、擴大經貿合作。

至於南韓政府近日表示，北韓已擁有多達兩噸高濃縮鈾，稱這足夠製造大量的核武器。郭嘉昆25日在記者會上回應，維護半島和平穩定、推動半島問題政治解決進程，符合各方共同利益。「希望有關方正視半島問題的癥結和根源，堅持政治解決大方向，為緩和緊張局勢、維護地區和平作出努力。」

北韓 外交部 金正恩

