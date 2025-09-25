快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國防部：美方炒作「台灣地位未定論」違反國際法 籲停止操弄涉台問題

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2025年9月25日，大陸國防部發言人張曉剛主持例行記者會。他說，「台獨」分裂行徑對戰後國際秩序構成最嚴重的挑戰，是對台海和平穩定的最大破壞。（記者陳政錄／攝影）
2025年9月25日，大陸國防部發言人張曉剛主持例行記者會。他說，「台獨」分裂行徑對戰後國際秩序構成最嚴重的挑戰，是對台海和平穩定的最大破壞。（記者陳政錄／攝影）

大陸國防部發言人張曉剛25日下午主持例行記者會，強調「台獨」分裂行徑對戰後國際秩序構成最嚴重的挑戰，是對台海和平穩定的最大破壞，敦促美方停止操弄涉台問題，稱共軍隨時挫敗任何外來干涉，堅決捍衛國家主權、統一、領土完整。

張曉剛25日就香山論壇、美國政府即將發布新版《國防戰略》報告、美台軍售和美國AIT的「台灣地位未定論」、政大安倍晉三研究中心成立等議題做出回應。

張曉剛對美國喊話，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉」，希望美方從軍事戰略角度校正對華認知，客觀理性看待中國和中國軍隊，以更多確定性可預期的正向措施，為兩軍關係發展增添積極因素和實質內涵。

就「台灣地位未定論」，以及陸委會主委邱垂正訪美時提及大陸武力攻台威脅，張曉剛說，美方謬論顛倒黑白、混淆視聽，中方對此強烈不滿、堅決反對。

張曉剛強調，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列具有國際法律效力的文件，都清晰確認了「中國對台灣的主權」，美國作為簽署方，公然翻炒「台灣地位未定」謬論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

張曉剛說，「台獨」分裂行徑對戰後國際秩序構成最嚴重的挑戰，是對台海和平穩定的最大破壞，「我們敦促美方恪守『一個中國原則』和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止以任何形式縱容支持『台獨』。」

他說，正告民進黨當局，「台獨」是絕路，統一擋不住，「我們絕不允許任何『台獨』分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外來干涉，堅決捍衛國家主權、統一、領土完整。」

至於政大成立安倍晉三研究中心，張曉剛回應，今年是抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，他批評「賴清德之流」媚日戀殖，倒行逆施，令人不恥。

值得注意的是，會上還有陸媒提問說，中共九三閱兵時，在台灣有媒體和自媒體滾動播放，聲稱「台灣同胞紛紛點讚祖國繁榮昌盛和強大軍事實力」等，張曉剛也做出回應。

張曉剛表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞同屬中華民族從來都是一家人」，「台灣的前途，台灣同胞的安全福祉在於國家統一」，希望廣大台灣同胞共同弘揚偉大民族精神抗戰精神，增強做「堂堂正正中國人」的民族自信，堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，共創民族復興的美好未來。

台獨 美國 國防部 台灣地位未定論

延伸閱讀

林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 陸外交部嗆：多行不義必自斃

教唆國軍駕駛軍機投敵案 監院促國防部檢討並強化軍人武德

長春航展╱殲20「因為夠老」才首次靜態展示？ 網熱議

「殲-20」在長春航空展首次靜態展示 陸網友戲稱「過於落後可以展示」

相關新聞

陸國防部：美方炒作「台灣地位未定論」違反國際法 籲停止操弄涉台問題

大陸國防部發言人張曉剛25日下午主持例行記者會，強調「台獨」分裂行徑對戰後國際秩序構成最嚴重的挑戰，是對台海和平穩定的最...

林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 陸外交部嗆：多行不義必自斃

外交部長林佳龍本周在聯合國大會舉行期間現身紐約，並與我國友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）進行...

福建艦何時入列？陸國防部：期盼的那一天不會太遠

共軍航母福建艦日前完成殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機彈射起飛和著艦訓練，官媒稱未來打擊範圍將覆蓋第二島鏈。...

俞孔堅墜機亡…海綿城市理論 200城、10多國實踐

在巴西拍攝紀錄片「海綿星球」發生墜機離世的中國著名建築學家俞孔堅與其團隊，20年來已經在全中國200多個城市和10多個國...

美媒：福建艦3型艦載機完成電彈起飛 福特號被比下去

殲15T、殲35和空警600三型艦載機，在福建艦上完成首次彈射起飛和著艦訓練的消息持續刷屏，福建艦配備的電磁彈射裝置也因...

WSJ ：美6成核潛艇部署中國周邊 可隨時應對衝突

根據美國「華爾街日報」(WSJ)最近的一篇報導透露，約六成美軍核潛艇已潛伏在中國周邊，隨時應對可能與中國發生的軍事衝突。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。