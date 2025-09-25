林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 陸外交部嗆：多行不義必自斃

外交部長林佳龍本周在聯合國大會舉行期間現身紐約，並與我國友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）進行會晤。大陸外交部25日批評，中方對於美方允許林佳龍「竄訪」表示強烈不滿和堅決反對，並批民進黨當局搞「倚外謀獨」、「倚美謀獨」的政治詭計昭然若揭，多行不義必自斃，任何謀「獨」挑釁都是搬起石頭砸自己的腳。

帛琉總統辦公室臉書23日表示，帛琉總統惠恕仁在第80屆聯合國大會期間，於紐約與林佳龍及我駐美代表俞大㵢會面。路透指出，這是首度有我國外長在聯合國大會周（UNGA Week）期間現身紐約。

報導指出，林佳龍22日出席由美國全球戰略（American Global Strategies）在紐約舉辦的招待會。美國全球戰略是前美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與前國家安全會議幕僚長葛瑞（Alexander Gray）成立的顧問公司。

大陸外交部發言人郭嘉昆25日例行記者會上回應，美方允許林佳龍在聯合國大會期間「竄訪」紐約，為台獨分裂勢力謀獨挑釁，提供譁眾取寵的表演舞台，是對中國內政的粗暴干涉，「對『一個中國原則』和中美三個聯合公報規定的嚴重破壞」，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

郭嘉昆稱，民進黨當局派林佳龍在聯大期間竄訪美國紐約，和台所謂「邦交國」勾肩搭背，和美國一些政客勾連互動、削尖腦袋到處鑽營，搞「倚外謀獨」、「倚美謀獨」的政治詭計昭然若揭，「我們正告民進黨當局和台獨頑固分子，多行不義必自斃，任何謀『獨』挑釁都是搬起石頭砸自己的腳。」

郭嘉昆說，中方也奉勸台灣所剩無幾的所謂「邦交國」，不要反覆被台獨分裂勢力操縱利用，應該認清「一個中國」是大勢所趨、人心所向。同台獨勢力綁在一起沒有任何前途。

郭嘉昆稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。國際社會堅持一個中國的格局不可撼動，中國實現完全統一的大勢無法阻擋。