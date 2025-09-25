聽新聞
福建艦何時入列？陸國防部：期盼的那一天不會太遠
共軍航母福建艦日前完成殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機彈射起飛和著艦訓練，官媒稱未來打擊範圍將覆蓋第二島鏈。對於該艦何時入列，大陸國防部發言人張曉剛25日表示，福建艦試驗訓練正按計劃順利推進，「大家期盼的那一天不會太遠。」
張曉剛25日主持大陸國防部例行記者會，就媒體關切福建艦何時入列做出上述回應。
他說，近日，殲-15T、殲-35和空警-600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練，標誌著福建艦具備了電磁彈射和回收能力，為後續各型艦載機融入航母編隊體系打下良好基礎，在我國（指中國大陸）航母建設發展歷程中具有里程碑意義。
張曉剛接著說，「福建艦試驗訓練正按計劃順利推進，大家期盼的那一天不會太遠。」
對於福建艦的相關進展，大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」引述軍事專家稱，這三型艦載機將使福建艦對空、對海、對地打擊的綜合作戰能力有質的提升，福建艦航母作戰群打擊範圍可覆蓋第二島鏈，西太平洋戰略格局將被重塑。同時，美方和外界也關注其對美軍和美台軍事部署的影響。
對此，張曉剛回應，大陸始終堅持防禦性國防政策，發展武器裝備完全是為了維護國家主權安全、發展利益。他強調，中國大陸永遠是世界的和平力量，穩定力量，進步力量。
